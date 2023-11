Deutlich mehr EU-Begeisterung bei Jungwählern

Von den Parteien punkten traditionell vor allem Grüne und NEOS bei den Jungwählern - aktuell liegt laut Umfrage aber auch die FPÖ hoch im Kurs. Insgesamt werden laut Statistik Austria ausgehend vom aktuellen Bevölkerungsstand rund 1,2 Millionen Wahlberechtigte am Wahltag am 9. Juni zwischen 16 und 29 Jahren alt sein - davon gehören rund 155.000 der Gruppe der 16- und 17-Jährigen an. 162.

Dass die EU-Begeisterung bei den Jungwählern im Vergleich zu älteren Bevölkerungsgruppen besonders hoch ist, dürfte auch daran liegen, dass sie bereits als EU-Bürger geboren sind. Denn wer am Wahltag im kommenden Jahr 29 Jahre alt ist, ist bereits nach dem EU-Beitritts Österreichs am 1. Jänner 1995 zur Welt gekommen.

Von den 16- bis 29-Jährigen sind laut der Umfrage des Instituts für Demoskopie & Datenanalyse (IFDD) für die APA 14 Prozent"sehr zufrieden" und 56 Prozent"eher zufrieden" mit der Europäischen Union. Dagegen ist die Begeisterung bei den anderen Altersgruppen in der Anfang Oktober durchgeführten Umfrage deutlich geringer, nur rund 40 Prozent der Befragten ab 30 Jahren zeigte sich zufrieden. headtopics.com

Dementsprechend ist umgekehrt auch die Zahl der Unzufriedenen bei den Jüngeren viel geringer: Während ein Drittel der Über-50-Jährigen"gar nicht zufrieden" ist mit der EU, sind es bei den 30- bis 49-Jährigen 21 Prozent und bei den Unter-30-Jährigen nur 9 Prozent. Zugleich sind fast drei Viertel der Jungwähler davon überzeugt, dass Österreich ohne EU schlechter dastehen würde.

Allerdings spiegelt sich die tendenziell größere EU-Begeisterung bei den Jungwählern nicht unbedingt in der Wahlbeteiligung wider. Studien zufolge ist die Wahlbeteiligung jüngerer Menschen EU-weit deutlich geringer als jene älterer Wahlberechtigter. headtopics.com

