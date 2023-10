Derbysieg nach langer Wartezeit

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:er SC Amaliendorf setzt sich im zerfahrenen Duell gegen den FC Heidenreichstein vor 350 Zuschauern durch.Das erste Nachbarsduell seit zehn Jahren ging am Samstag in Heidenreichstein an die Gäste aus Amaliendorf.

Die ersten 45 Minuten waren daher chancenarm, lediglich Antonio Vidovic wurde einmal bei Heidenreichstein-Torwart Patrick Brantner vorstellig - per Freistoß, den dieser problemlos hielt.Beide Seiten waren sich einig, „wer das erste Tor macht, gewinnt“. Zunächst ging es aber auch im zweiten Durchgang schleppend voran. „Keiner wollte den Fehler machen“, erzählt Pichler. Ein Fehler passierte jedoch in der 68.

Amaliendorf kam durch den „Treffer aus dem Nix“, wie Pichler meint, dann besser ins Spiel. „Wir haben dadurch die Nervosität abgelegt.“ Dann kam sogar etwas Hektik ins Derby, als es nach einem Foul gegen den Torwart zur Rudelbildung kam. „Da waren viele Emotionen am Feld“, sagt Wunsch, dessen Mannschaft aber bis zum Schluss nicht mehr zurück fand. „Weil wir offensiv ein Lüftchen waren. headtopics.com

