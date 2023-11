Derby-Time in Graz: Der wieder ganz normale Wahnsinn

Das zweite Derby zwischen Sturm und GAK innerhalb eines Jahres sorgt für Ausnahmezustand in Graz. „Schwoaz“ gegen Rot ist wieder in Mode – ganz besonders beim Cup-Achtelfinale am Donnerstag (20.30 Uhr, live ORF 1).

5635 Tage musste Graz auf sein heißgeliebtes Fußballderby warten. Nach dem 1:0-Sieg von Sturm im Cup-Achtelfinale im Oktober 2022 kommt es am Donnerstag (20.30 Uhr, live ORF 1) nun gleich zum nächsten Duell mit dem. „Schwoaz“ gegen Rot ist erneut im Cup-Achtelfinale diesmal gleichbedeutend mit dem Tabellenführer der Bundesliga gegen den Tabellenführer der 2. Liga.

»Da kann Feyenoord, Lazio, PSV oder sonst noch ein Zirkus in der Stadt sein, das ist noch einmal etwas ganz anderes.«Für den GAK sei die Partie ein „Bonusspiel“, betonte Sportdirektor Dieter Elsneg. „Wenn wir es schaffen, es so lang wie möglich offenzuhalten, kann das viel positive Energie freisetzen. Wir sind aber schon von viel positiver Energie umgeben.“ Von bisher 14 Saisonpflichtspielen haben die „Rotjacken“ zwölf gewonnen. Klares Ziel bleibt der Aufstieg. headtopics.com

Elsneg sprach in dem Zusammenhang von einer „richtig coolen Motivationsspritze“ und einer „zusätzlichen Erfahrung für die Mannschaft“. „Ein Derby ist immer von Emotionen beeinflusst.“ Er hoffe aber, dass alles friedlich und stimmungsvoll ablaufe.Der bisher letzte Derbysieg gelang den Roten im November 2006 (2:0) noch vor ihrem Konkurs. „Sturm steht nicht umsonst an der Spitze“, streute Elsneg dem Rivalen Rosen. „Das ist eine Momentaufnahme, die sicher kein Zufall ist.

GRAZ,AUSTRIA,29.OCT.23 - SOCCER - ADMIRAL Bundesliga, SK Sturm Graz vs FK Austria Wien. Image shows Dimitri Lavalee, William Boeving and David Affengruber (Sturm). Photo: GEPA pictures/ Hans Oberlaender„Wir sind Favorit und werden uns voll auf unsere Stärken besinnen“, versicherte indes Sturms Ilzer. Die Bedeutung des Spiels sei allen bewusst. „Die Losfee hat uns sensationellerweise wieder ein Topderby beschert. headtopics.com

