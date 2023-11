Der zweite Punkt für Grafenwörth

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:egen Groß Gerungs lag der erlösende erste Dreier in der Luft. Am Ende wurde aber wieder nichts aus dem Erfolgserlebnis und man musste sich mit einem Unentschieden begnügen.

Der erste Saisonsieg für Grafenwörth lag gegen Groß Gerungs lange Zeit in der Luft. Nach etwas Glück bei einem Corner, ein paar vereitelten Chancen und dem 2:0 durch Posavac in der 20. Minute schien der Bann endlich gebrochen. Groß Gerungs wirkte geschlagen, Grafenwörth steuerten auf einen Sieg zu.

Doch rund um die Halbzeitpause erhob sich Groß Gerungs wie der Phönix aus der Asche. Nach einem Corner netzten die Gäste in der 43. Minute zum 1:2 ein. Nur zwei Minuten nach der Pause setzte es nach einem Freistoß dann das 2:2. headtopics.com

Theo Glaser brachte die Heimischen mit einem schön gespielten Konter sogar noch einmal in Führung. Grafenwörth wurde am Ende aber das lockere Abwehrverhalten zum Verhängnis. Groß Gerungs bestrafte die Heimischen mit dem Ausgleich in der 78. Minute!

Trotz des frustrierenden Spielverlaufs fand Spielertrainer Martin Steiner auch positive Punkte an der Leistung seiner Truppe: „Wir haben zu jedem Zeitpunkt gekämpft. Die Fans haben gesehen, dass jeder auf dem Feld unbedingt gewinnen will, und das zeichnet uns als Mannschaft in so einer schweren Situation schon aus. Trotz mehrerer Ausfälle haben wir uns mit der Leistung nicht verstecken müssen. headtopics.com

Verstappen feiert in Mexiko nächsten F1-RekordsiegDer Grand Prix in Mexiko-Stadt am vergangenen Sonntag wurde nicht nur durch sportliche Höchstleistungen, sondern auch durch unschöne Szenen auf den Tribünen geprägt. Ein Video, das eine heftige Schlägerei zwischen mehreren Formel-1-Fans zeigt, verbreitete sich rasch in den sozialen Netzwerken und sorgte weltweit für Aufsehen. Das war der Auslöser für die Schlägerei. Der Funke für die Tumulte scheint ein Zusammenstoß zwischen Ferrari-Pilot Charles Leclerc und dem Lokalmatador Sergio Perez im Red Bull gewesen zu sein. Während einige Zuschauer versuchten, den Streit zu schlichten, eskalierte die Lage weiter. Lebenslanges Hausverbot in Mexiko. Nachdem der Sicherheitsdienst den Anstifter der Keilerei identifizieren und abführen konnte, hat die Formel 1 nun Konsequenzen gezogen. Der Übeltäter wurde für sämtliche zukünftige Renn-Veranstaltungen gesperrt und erhielt zudem ein lebenslanges Hausverbot für die Strecke in Mexiko. 'Racepect'-Kampagne der Formel 1. Die verhängte Strafe ist ein Teil der 'Racepect'-Kampagne der Formel 1, mit der die Motorsport-Königsklasse gegen 'Respektlosigkeit innerhalb der F1-Community' vorgehen möchte. Weiterlesen ⮕

Österreich spielt gegen Portugal in der Nations LeagueDas österreichische Frauenfußballteam tritt in der Nations League gegen Portugal an. Das Spiel findet in der Kleinstadt Povoa do Varzim statt, wo der örtliche Männer-Klub Varzim SC in der dritten Liga spielt. Obwohl 6.000 Zuschauer erwartet werden, sind die österreichischen Spielerinnen nicht beeindruckt, da sie bereits vor größeren Kulissen gespielt haben. Weiterlesen ⮕

Österreich gewinnt gegen Portugal in der Nations LeagueÖsterreich gewinnt das Spiel gegen Portugal in der Nations League mit 1:0. Das Spiel fand unter schwierigen Wetterbedingungen statt. Weiterlesen ⮕

ÖFB-Cup gegen WAC:Der DSV Leoben will den nächsten Bundesligisten eliminierenIm Achtelfinale des ÖFB-Cups trifft der DSV Leoben heute (19 Uhr) auf Bundesliga-Klub WAC. Für den Trainer der Donawitzer, Rene Poms, hat die Profikarriere beim heutigen Gegner begonnen. Weiterlesen ⮕