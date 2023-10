Der Zentralfriedhof in Wien: Eine beeindruckende Ruhestätte

ist der Friedhof schlechthin, den jede und jeder in Wien und von außerhalb kennt, auch wenn man dort niemanden zu besuchen hat: Zwei Quadratkilometer groß, drei Millionen Verstorbene, Jugendstilbauten, Arkadengrüfte, Mausoleen, bizarre Monumente: Auf dem zweitgrößten Friedhof Europas gibt es viel zu sehen: Ehrengräber von Beethoven, Brahms und Schubert, die Gruft der Bundespräsidenten, es gibt eigene Sektionen für unterschiedliche Konfessionen,...

Besondere Grabsteine, Berühmtheiten und schöne Spazierrouten findet man auf vielen weiteren der in Summe 46 Wiener Friedhöfe. Der

Tennis in Wien: In der Königsklasse der heimischen Sport-EventsTennis in der Stadthalle boomt, es braucht nicht einmal mehr Siege von Dominic Thiem. Der Vergleich mit den Hahnenkammrennen und der Formel 1 in Spielberg hinkt keineswegs. Weiterlesen ⮕

Heute vor 100 Jahren: Opfer der Autoraserei in WienEin Elfjähriger wurde schwer verletzt, ein fünfjähriger Knabe starb. Weiterlesen ⮕

Rote Blinklichter an Windrädern im Weinviertel sollen endenDer Landtag fordert eine Lösung, um das ständige Blinken der Windräder im Weinviertel zu beenden. Weiterlesen ⮕

Antisemitische Schmierereien an der Universität WienDie Spitalgasse am Alsergrund wurde mit antisemitischen Botschaften beschmiert. Die Universität Wien hat die Schmierereien bereits entfernt und den Vorfall bei der Polizei gemeldet. Weiterlesen ⮕

Uhren wurden um eine Stunde zurückgestellt: Was wurde aus der Abschaffung?In der Nacht auf Sonntag wurden die Zeiger in Europa um 3 Uhr auf 2 Uhr und somit auf Normalzeit zurückgedreht. Das Ende der Zeitumstellung - vom EU-Parlament bereits abgesegnet - lässt weiter auf... Weiterlesen ⮕

Ex-Goalie als Goalgetter - eine Demütigung der SonderklasseEin kurioses Spiel mit kuriosen Darstellern und einer desaströsen Leistung der Heimelf. Weiterlesen ⮕