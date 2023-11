Der Weg vom Krieg zum Frieden | Wiener Zeitung

Wie kann Frieden oder zumindest ein Waffenstillstand erzielt werden, wenn beide Konfliktparteien auf ihren Maximalforderungen beharren? Die WZ fragte Politiker:innen und Friedensforscher:innen. Das Ergebnis ist vielsagend.

Aber könnte es nicht doch Schlupflöcher geben, durch die sich ein Waffenstillstand oder gar Frieden hindurchzwängen und zwischen die Konfliktparteien stellen kann? Die WZ hat Wehrsprechern und mit Fragen des Militärs befassten Politikern der österreichischen Parlamentsparteien und Friedensforscher:innen diese Frage gestellt: Wie können bewaffnete Konflikte oder Kriege enden, und zwar auch dann, wenn beide Seiten Forderungen stellen, die einen Kompromiss auf den...

Obendrein mögen die mit äußerster Heftigkeit geführten Diskussionen in den sozialen Medien eine Rolle für die Zurückhaltung spielen. Derzeit scheint es riskant, eine Meinung zu äußern, denn man wird nahezu automatisch zur Sympathisantin oder zum Sympathisanten einer der Konfliktparteien erklärt. Dabei gilt es jedoch zu bedenken, dass es für dauerhaften Frieden tatsächlich beide Seiten braucht, die auf Augenhöhe miteinander umgehen. headtopics.com

Die herkömmliche Vorstellung ist die, dass ein Vermittler einen idealen Vorschlag unterbreitet, den beide Konfliktparteien sofort akzeptieren können. Dieser Gedanke scheint freilich naiv, wenn man mit Thomas Roithner spricht. Der Friedensforscher an der Uni Wien sagt: „Bei Vermittlungsprozessen geht es nicht um einen Vorschlag einer Drittpartei für ein detailliertes Endergebnis, sondern um einen Fahrplan.

Kann die UNO dabei eine Rolle spielen? Immerhin hat etwa Israel Vorbehalte und fühlt sich von der UNO ungerecht behandelt. Roithner: „Auch wenn die UNO nur so stark ist, wie die Mitgliedstaaten das politisch möchten, so positiv ist UN-Generalsekretär António Guterres mit seinen diplomatischen Anstrengungen jüngst bezüglich Ukraine, Nahost, Abrüstung und Klimaerhitzung hervorgetreten. headtopics.com

