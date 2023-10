Der Übergang zum Studium: Ängste und Probleme für Eltern und Kinder

Fast alles im Leben von Eltern dreht sich fast zwei Jahrzehnte lang um ihre Kinder. Sie sind die Ersten, die viele bei Entscheidungen mitdenken, der Mittelpunkt der meisten Sorgen. Und plötzlich kommt der Moment, an dem ihre Kinder zu jungen Erwachsenen herangewachsen sind, ihre Koffer packen und zum Studieren in eine andere Stadt ziehen.

»Es ist eine Situation für Eltern, die sie so noch nie hatten. Das kann Angst machen, das muss man auch so anerkennen.«Lange Zeit waren die Kinder der Lebensmittelpunkt. Bleibt da dann nicht auch viel neue Freizeit?

Absolut. Viele Eltern haben sehr viel Zeit in die Kinder und deren Alltag investiert und das fällt dann weg. Gerade, wenn man vor dieser Phase nicht wirklich Freundschaften oder Hobbys aufgebaut hat, kann das sehr einsam sein. Es fehlt einem eine Aufgabe. Deshalb ist es wichtig, dass man in dieser Phase sich selbst priorisiert, auf sich schaut und überlegt, was man braucht und möchte und was man beispielsweise schon immer mal probieren wollte.Ja, kann es. headtopics.com

»Auch die Kinder müssen sich auf einen gänzlich neuen Lebensabschnitt einstellen, der Angst machen kann.«Sollten die Kinder merken, wie schwer den Eltern diese Distanz und Umstellung fällt? Ich finde nicht. Die Kinder sollten diese Last nicht tragen müssen, denn es kann sie zusätzlich verunsichern. Zu ihren eigenen Sorgen kommt dann noch Angst um die Eltern. Denn auch die Kinder müssen sich auf einen gänzlich neuen Lebensabschnitt einstellen, der Angst machen kann. Die Eltern und Erwachsenen müssen das unter sich ausmachen und sollten nur Zuversicht ausstrahlen. Wenn sie nicht mit der Situation zurechtkommen, müssen sie sich Hilfe suchen.

Wie sollten Eltern reagieren, wenn das Kind verzweifelt anruft, weil es Heimweh hat und alles an der Uni oder in der Arbeit schwierig ist?

Weiterlesen:

DiePressecom »

– wird der Plural die einheitliche Haltung der EU zum Nahost-Krieg retten?Die Online-Ausgabe der österreichischen Tageszeitung Die Presse. Weiterlesen ⮕

So läuft der große (straffreie) Betrug bei der FührerscheinprüfungProfessionelle Banden helfen Aspiranten, sich mit hochprofessionellem Equipment den Kfz-Führerschein zu erschleichen. Die Polizei ist machtlos. Weiterlesen ⮕

Italien ist kein Land für junge Leute: Der Exodus der TalentiertenDas südeuropäische Land verliert seine kreativsten Kräfte: Junge Italiener wandern aus, darunter immer mehr hochausgebildete Akademiker. Viele bauen sich ein neues Leben im europäischen Ausland... Weiterlesen ⮕

Der Flüchtlingshilfe in Gaza geht der Sprit ausEin vierter Konvoi kam im Süden des Gazastreifens an. Stück für Stück kommen Waren in den Gazastreifen: Arzneimittel, Essen, Säuglingsmilch. Immer noch zu wenig, kritisiert das... Weiterlesen ⮕

Emotionale Debatte um Sölden: Der Skisport bleibt auf der StreckeDie hitzigen Debatten um den Weltcupauftakt zeigen: Kein Sport vermag Österreich so zu bewegen wie das Skifahren. Argumente werden dabei überhört. Weiterlesen ⮕

Warum der Nachweis der Bonität so wichtig istDie Online-Ausgabe der österreichischen Tageszeitung Die Presse. Weiterlesen ⮕