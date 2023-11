Der TikTok-Schlaftrend: Mund zukleben für eine bessere Gesundheit?

Der TikTok-Schlaftrend verspricht viel Potenzial für eine bessere Gesundheit. Der Mangel an wissenschaftlichen Beweisen stellt den wirklichen Effekt aber infrage.Oft sieht man Menschen, die ihren Mund mit Tape zugeklebt haben, auf Demonstrationen oder Protestaktionen, um symbolisch etwas auszusagen, was nicht direkt ausgesprochen werden muss. Dass Mouth-Taping mittlerweile auch eine gängige Methode beim Schlafen ist, wirkt dann doch auf einige recht ungewöhnlich.

Tatsächlich soll es sich dabei aber um eine gesundheitsfördernde Maßnahme handeln, von der man in vielerlei Hinsicht profitieren kann.Zahlreiche Beauty-Influencer oder auch internationale Stars wie Fußballer Erling Haaland und Schauspielerin Gwyneth Paltrow sind Verfechter des zugeklebten Mundes beim Schlafen. Unter dem Hashtag #mouthtaping poppen auf TikTok Kurzvideos mit Aufrufen im Millionenbereich auf, was für ein erweitertes Interesse an diesem relativ neuen Trend sprich

: