Der Süden Österreichs bangt vor dem großen Regen

Erwartet werden erhebliche Niederschläge in jenen Gebieten, die bereits in letzter Zeit von starken Regenfällen betroffen waren. Erdrutsche, umstürzende Bäume und Überschwemmungen, da Bäche und Flüsse über die Ufer treten könnten, seien möglich, warnte Fedriga in den Sozialen Medien am Donnerstag.

musste dass mobile Dammsystem MOSE aktivieren, um eine Überschwemmung des Stadtkerns zu vermeiden. In ganz Italien werden in den nächsten Tagen heftige Niederschläge erwartet.

NOEN_ONLİNE: Erneut Starkregenwarnung für Süden ÖsterreichsDer Süden Österreichs muss ab Donnerstag erneut mit heftigen Regenfällen kämpfen. Geosphere Austria warnte am Dienstag davor, dass es nach einem Föhnsturm in der Region wieder zu einem 'kräftigen Regenband' kommen wird, das vor allem Freitag für Probleme sorgen kann.

KURIERAT: Österreichs Frauen feierten im Regen von Portugal einen 2:1-ArbeitssiegDrei Tore in vier Minuten – Österreich steht nach dem neuerlichen Sieg vor dem Klassenerhalt in der Liga A.

TTNACHRİCHTEN: Zwei Rekordmonate in Folge: Auch der Oktober war der wärmste der MessgeschichteZahlreiche 'Sommertage' und einmal mehr als 30 Grad: Auf den wärmsten September folgt der wärmste Oktober der Messgeschichte.

KLEİNEZEİTUNG: Regen, Sturm, Schnee:Land Kärnten bereitet sich für Verschärfung der Lage vorNach ruhigerem Mittwoch könnten weitere starke Regenfälle die Situation am Donnerstag deutlich verschärfen. Für die Nacht auf Freitag gibt es eine Sturmwarnung.

NOEN_ONLİNE: Fachschule Obersiebenbrunn forscht an innovativer BewässerungAn der Landwirtschaftlichen Fachschule Obersiebenbrunn verschreibt man sich der effizienten Nutzung der Ressourcen.

HEUTE_AT: Schnee-Chaos, Wintersperren – hier ist Österreich weißEin Tief hat dem Süden Österreichs ordentlich Neuschnee beschert. Der ÖAMTC warnt: In höheren Lagen bleiben Fahrzeuge hängen, Straßen sind gesperrt.

