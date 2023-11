Der Startschuss für die Zwettler Hurricanes rückt näher

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Nach der bärenstarken Vorsaison wollen die Zwettler Hurricanes (links: Ferdinand Steindl) wieder voll angreifen.ie Zwettler Eishackler stecken bereits mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison. Auftakt ist Mitte November. Am Wochenende geht's auf Trainingslager nach Graz.

In Zwettl bricht die Eiszeit wieder an. Die Zwettler Hurricanes stecken bereits mitten in der Vorbereitung für die neue Saison in der 2. Landesliga, die Mitte November los geht. Dabei wollen sie an die vorige Saison anknüpfen, in der die Hurricanes schon eine Hand am Meisterpokal hatten, diesen aber letztlich im witterungsbedingt in einem Spiel ausgetragenen Finale nach zweimaliger Führung doch den Stock City Oilers überlassen mussten. headtopics.com

Die Vorbereitung läuft bislang gut, aber mangels Eis im Waldviertel auch schwierig. Die Hurricanes trainieren mal in der Eishalle in St. Pölten, dann in Krems. „Wir nutzen jede Eiszeit, die wir bekommen können“, sagt Kuchelbacher. „Über den Sommer konnten einige Spieler ein paar Mal in St. Pölten mittrainieren. Der Großteil der Mannschaft ist aber erst seit Kurzem wieder auf Eis, muss sich erst wieder zusammenspielen. Bis jetzt schaut das aber sehr gut aus.

Das erste Vorbereitungsspiel bestritten die Zwettler vor einem Monat gegen den Wiener Drittligisten EHC United, unterlag nach guter Vorstellung nur 5:9. Am Sonntag matchten sich die Hurricanes mit den Hawks St. Pölten, lieferten dabei aber nicht die beste Leistung ab. „Eine hohe Niederlage“, blieb Kuchelbacher diesbezüglich einsilbig. headtopics.com

Zahnarzt plant Immo-Projekt in der Zwettler LandstraßeSieben Wohnungen in Miete oder Eigentum könnten schon bald in der Zwettler Landstraße entstehen. Das Bauprojekt erhielt das Go, jetzt beginnt die Ausschreibungsphase. Zahnarzt Klaus Fietz plant, sein privates Wohnbauprojekt im Frühjahr/Sommer in die Realität umsetzen zu können. Weiterlesen ⮕

Zwei Rekordmonate in Folge: Auch der Oktober war der wärmste der MessgeschichteZahlreiche 'Sommertage' und einmal mehr als 30 Grad: Auf den wärmsten September folgt der wärmste Oktober der Messgeschichte. Weiterlesen ⮕

Drei chinesische Astronauten zurück auf der ErdeEs ist der zweite Crewwechsel seit der vollständigen Inbetriebnahme der Raumstation „Tiangong“ Anfang des Jahres. Weiterlesen ⮕

Verstappen feiert in Mexiko nächsten F1-RekordsiegDer Grand Prix in Mexiko-Stadt am vergangenen Sonntag wurde nicht nur durch sportliche Höchstleistungen, sondern auch durch unschöne Szenen auf den Tribünen geprägt. Ein Video, das eine heftige Schlägerei zwischen mehreren Formel-1-Fans zeigt, verbreitete sich rasch in den sozialen Netzwerken und sorgte weltweit für Aufsehen. Das war der Auslöser für die Schlägerei. Der Funke für die Tumulte scheint ein Zusammenstoß zwischen Ferrari-Pilot Charles Leclerc und dem Lokalmatador Sergio Perez im Red Bull gewesen zu sein. Während einige Zuschauer versuchten, den Streit zu schlichten, eskalierte die Lage weiter. Lebenslanges Hausverbot in Mexiko. Nachdem der Sicherheitsdienst den Anstifter der Keilerei identifizieren und abführen konnte, hat die Formel 1 nun Konsequenzen gezogen. Der Übeltäter wurde für sämtliche zukünftige Renn-Veranstaltungen gesperrt und erhielt zudem ein lebenslanges Hausverbot für die Strecke in Mexiko. 'Racepect'-Kampagne der Formel 1. Die verhängte Strafe ist ein Teil der 'Racepect'-Kampagne der Formel 1, mit der die Motorsport-Königsklasse gegen 'Respektlosigkeit innerhalb der F1-Community' vorgehen möchte. Weiterlesen ⮕

Der Nächste bitte! Die Invasion der ChristbäumeAllerheiligen und Allerseelen kommen erst (und die Halloween-Partys), Martini, Leopoldi sowieso – aber in Wien kündigen sich schon Weihnachten und die Christkindlmärkte an. Weiterlesen ⮕

Der Horror der Internet-Generation: Wovor sich die Gen Z gern fürchtetDie Internetkultur hat die Horror-Ästhetik geprägt: Von „Slender Man“ bis zum schaurigen Computerspiel „Five Nights at Freddy’s“, das nun zum Kinofilm wurde. Weiterlesen ⮕