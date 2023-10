NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Prottes-Kicker Mario Kröpfl (Mitte) bekam von seinen Teamkollegen eine"Woody"-Figur aus dem Comicfilm"Toy Story" geschenkt, nachdem ihn Trainer Aljoscha Kroboth nach seinem Comeback als"Sheriff" bezeichnet hatte.ach dem durchwachsenen Start hat sich Prottes mit zehn Punkten aus vier Spielen zurückgemeldet. Zuletzt kehrte auch noch Führungsspieler Mario Kröpfl zurück, was die Laune im Verein weiter anhob.

Nur fünf Punkte aus sieben Runden - den Saisonstart hatte man sich beim SC Prottes definitiv anders vorgestellt. Zu tun hatte die magere Ausbeute bestimmt auch mit dem Ausfall von Führungsspieler Mario Kröpfl, der im ersten Saisonspiel nach 22 Minuten vom Feld humpelte und dann wochenlang nicht mitmachen konnte. headtopics.com

Am Samstag kehrte der ehemalige Bundesliga-Akteur beim Auswärtsspiel in Leopoldsdorf in den Kader zurück, Trainer Aljoscha Kroboth schickte ihn zur Pause beim Stand von 1:0 für den Gegner aufs Feld. Und siehe da, Prottes drehte die Partie, angeführt von einem starken Kröpfl noch um und siegte 2:1. Was Kroboth nach dem Spiel zu folgendem Sager bewegte: „Man hat sofort gesehen, der Sheriff ist zurück in der Stadt.

Die Laune ist also gut in Prottes, auch, weil die Ergebnisse schon vor dem Leopoldsdorf-Spiel wieder passten. Zehn Punkte aus den letzten vier Spielen stehen zu Buche, Prottes ist vor dem Heimspiel gegen Leobendorf II Achter.Dem Gegner gelang zuletzt immerhin der erste Saisonsieg, die Rote Laterne wurde nach Marchegg weitergereicht. Trotzdem zählt jeder Punkt, um im Frühjahr in möglichst guter Ausgangslage den Kampf gegen den Abstieg fortzusetzen. headtopics.com

