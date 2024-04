Der ORF veröffentlicht Gehälter seiner Mitarbeiter

Der ORF legt erstmals Gehälter offen: Von Radiostars bis zum Generaldirektor, das sind die Einkommen und Spitzenverdiener des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Der ORF hat eine mehr als 50 Namen umfassende Liste mit den Gehältern seiner Mitarbeiter veröffentlicht, die zeigt, wer im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu den Topverdienern zählt.

Gemäß der jüngsten ORF-Gesetzesnovelle hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk damit seine Einkommensstruktur offengelegt und Einblick in die Gehaltsspitzen seiner Belegschaft gewährt. Top-Verdiener: Robert Kratky Angeführt wird die Tabelle von bekannten Namen des Hauses: Robert Kratky, der mit einem Bruttojahresgehalt von 443.894 Euro plus 8.500 Euro monatlichen Nebeneinkünften nicht nur die Radiowellen, sondern auch die Gehaltsrangliste dominiert. Ihm folgt der Projektleiter für den Medienstandort und Hauptabteilungsleiter Pius Strobl mit 425.677 Euro und 2.500 Euro monatlichen Nebeneinkünften

ORF-Gehälter: Kratky mit 443.000 Euro SpitzenverdienerKratky, der ehemalige Generaldirektor der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), findet sich ganz oben auf jener Liste an Gehältern, die der ORF am Wochenende offiziell gemacht hat. Laut ORF sind die im Vorfeld geäußerten 'Befürchtungen im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Gehälter leider eingetreten': Kratky sehe sich seit dem Wochenende mit 'nie dagewesenen persönlichen Beschimpfungen und Drohungen konfrontiert'. Dass die Transparenzbeauftragung bezüglich Spitzengehältern für den ORF gerade im Wahljahr polarisiert, war erwartbar. Seit der Veröffentlichung nützen die Parteien diese Liste für entsprechende Aussendungen. Kratky ist mit einem Jahresbrutto von 443.000 Euro Spitzenverdiener, noch vor dem ORF-General Roland Weißmann. Die Emotionen, die diese Gehälter bei der Bevölkerung auslösen, sind nicht überraschend - weniger groß in der Debatte sind die wirtschaftlichen Maßstäbe in der Unterhaltungsbranche.

