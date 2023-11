Der neue Krieg in Gaza ist Gift für Saudiarabiens große Pläne

Istanbul/Riad. Eigentlich hätte Mohammed bin Salman derzeit Grund zum Feiern: Der saudische Kronprinz kann fest damit rechnen, dass sein Land im Jahr 2034 die Fußball-WM ausrichten wird.

Damit kommt MBS, wie der Thronfolger genannt wird, seinem Ziel näher, Saudiarabien zu einem internationalen Magneten für Sport und Tourismus zu machen. Doch der neue Krieg in Gaza ist Gift für die großen Pläne des Prinzen, der für die Modernisierung des saudischen Staates regionale Stabilität braucht. Bei den internationalen Bemühungen um ein Ende der Gewalt duckt sich der Thronfolger weg.

Gaza-Krieg: Katar als großer Vermittler + Debatte um gelben SternTag 22 nach dem Hamas-Angriff auf Israel: Alle Nachrichten und Infos zum Israel-Gaza-Krieg finden Sie hier. Weiterlesen ⮕

Zwei Rekordmonate in Folge: Auch der Oktober war der wärmste der MessgeschichteZahlreiche 'Sommertage' und einmal mehr als 30 Grad: Auf den wärmsten September folgt der wärmste Oktober der Messgeschichte. Weiterlesen ⮕

„Heftige Kämpfe“ der israelischen Bodentruppen in Gaza, tödlicher Luftangriff auf FlüchtlingslagerDutzende Menschen sterben nach Raketeneinschlägen in einem Vertriebenencamp im Gazastreifen. Hamas und Iran tauschen sich in Katar über den Gazakrieg aus. Ägypten öffnet den Übergang Rafah für... Weiterlesen ⮕

Der Weg vom Krieg zum Frieden | Wiener ZeitungDer Weg vom Krieg zum Frieden Weiterlesen ⮕

Selenskyj äußert sich besorgt über die Gewöhnung an den Krieg in der UkraineDer ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußert seine Besorgnis darüber, wie sich die USA und Europa an den Krieg in der Ukraine gewöhnt haben. Er plant, eine TV-Show zu machen, um die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Weiterlesen ⮕

Verstappen feiert in Mexiko nächsten F1-RekordsiegDer Grand Prix in Mexiko-Stadt am vergangenen Sonntag wurde nicht nur durch sportliche Höchstleistungen, sondern auch durch unschöne Szenen auf den Tribünen geprägt. Ein Video, das eine heftige Schlägerei zwischen mehreren Formel-1-Fans zeigt, verbreitete sich rasch in den sozialen Netzwerken und sorgte weltweit für Aufsehen. Das war der Auslöser für die Schlägerei. Der Funke für die Tumulte scheint ein Zusammenstoß zwischen Ferrari-Pilot Charles Leclerc und dem Lokalmatador Sergio Perez im Red Bull gewesen zu sein. Während einige Zuschauer versuchten, den Streit zu schlichten, eskalierte die Lage weiter. Lebenslanges Hausverbot in Mexiko. Nachdem der Sicherheitsdienst den Anstifter der Keilerei identifizieren und abführen konnte, hat die Formel 1 nun Konsequenzen gezogen. Der Übeltäter wurde für sämtliche zukünftige Renn-Veranstaltungen gesperrt und erhielt zudem ein lebenslanges Hausverbot für die Strecke in Mexiko. 'Racepect'-Kampagne der Formel 1. Die verhängte Strafe ist ein Teil der 'Racepect'-Kampagne der Formel 1, mit der die Motorsport-Königsklasse gegen 'Respektlosigkeit innerhalb der F1-Community' vorgehen möchte. Weiterlesen ⮕