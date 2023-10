Der neue Handke: Homer auf den Fersen

Von einem, der aus der Ferne in eine zur Vorstadt gewordene Gegend heimkehrt und alles vertraut und fremd zugleich vorfindet, erzählt Peter Handke in „Die Ballade des letzten Gastes“. Voll von Verweisen ist das Buch ein Fest für Exegeten.

Wahrscheinlich ist Peter Handke der fleißigste lebende Weltliterat. Er webt und webt an seinen Texten wie Penelope an ihrem täuschenden Tuch. Allein seit 2019, als er mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet wurde, hat Handke ein halbes Dutzend neuer Werke veröffentlicht. Dramen, Poesie, Tagebuchaufzeichnungen, Prosa. Schon ist das nächste da: „Die Ballade des letzten Gastes“.

Hat dieser in Frankreich und anderswo verwurzelte Dichter tatsächlich ein ans okzitanische Tanzlied erinnerndes Gedicht mit epischem Charakter verfasst? Verfällt der Kärntner Troubadour, der andernorts den elastischen Jauntaler Gang besungen hat, im reifen Alter von mehr als 80 Jahren noch einmal in ausgelassenes lyrisches Gehüpfe? Man sollte sich davor hüten, diesen Dichter in eingezäunte literarische Gattungen zu sperren. headtopics.com

