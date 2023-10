Der Name Adolf: Eine Recherche über den letzten Adolf in Österreich

2016 wurden die meisten Buben David, Maximilian oder Lukas genannt - bis auf ein Kind. Eine Recherche zum Namen Adolf und was von ihm übrig geblieben ist.Natürlich Kärnten. Spittal an der Drau, um genau zu sein. Vor sieben Jahren kamen in diesem Bezirk vor allem Jonase auf die Welt, ein paar Lukase, sogar Daniels. Und eben auch der letzte Adolf des Landes. In seiner Herkunftsgemeinde leben um die 2.000 Menschen; ÖVP-regiert, hoch gelegen, 3.

Seit 1984 bereitet die Statistik Austria Meldungen von Standesämtern über vergebene Vornamen an Neugeborene, deren Mütter ihren Hauptsitz in Österreich haben, auf. Und noch nie gab es so lange keinen Adolf mehr, ganze sechs Jahre lang.

Vorne weg: Das mit den Namen ist in Österreich ausnahmsweise einmal gar nicht so kompliziert. Das Kind kommt und solange man es nicht Nutella oder Satan nennen will, ist eigentlich alles in Ordnung. Genauer definiert es das Personenstandsgesetz, laut ihm müssen Vornamen vor allem drei Dinge können: gebräuchlich sein, dem Geschlecht des Kindes nicht widersprechen (zumindest der erste) und dem Kindeswohl nicht schaden. headtopics.com

Seit 1984 wurden in Österreich 85 Kinder mit dem Namen Adolf geboren. Die meisten davon in Oberösterreich; den zweiten Platz teilen sich Niederösterreich, Kärnten und die Steiermark mit je 15 Nennungen. Und so ganz nebenbei, die wenigsten Adolfs gab es seit 1984 in Salzburg.Nun reicht es beim Namen Adolf natürlich nicht aus, sich nur mit dem Personenstandsgesetz auseinanderzusetzen.

Mit dieser Frage beschäftigte sich unter anderem das französische Theaterstück „Der Vorname“ („Le prénom“). Dort eskaliert ein Abendessen unter Freunden, weil ein Pärchen vorgibt, den noch ungeborenen Sohn Adolphe nennen zu wollen. In der deutschen Verfilmung heißt es da einmal sinngemäß: „Ab wie vielen Toten ist ein Name für Dich denn verbrannt.“ headtopics.com

Weiterlesen:

profilonline »

Böhlerwerker Schauspieler in Bachmann-BiopicDer Böhlerwerker Schauspieler Tobias Resch verkörpert Adolf Opel in einem neuen Film über Ingeborg Bachmann. Weiterlesen ⮕

Van der Bellen:„Antisemitismus hat in Österreich keinen Platz“Der barbarische Überfall der Hamas auf Zivilisten in Israel erinnere an die dunkelsten Phasen der österreichischen Geschichte, sagt Van der Bellen in seiner TV-Ansprache. Weiterlesen ⮕

Land der Diplomatie:Ist Österreich wirklich ein Brückenbauer, Frau Plassnik?Worin ist Österreich gut und was haben wir auf dem internationalen Parkett falsch gemacht? Ursula Plassnik, ehemalige Botschafterin und Außenministerin, über Vor- und Nachteile eines kleinen Landes. Weiterlesen ⮕

Österreich: Winterreifenausrüstungs- und Schneekettenmitnahmeverpflichtung ab 1.11.2023ÖSTERREICH: Eine Information der Polizei Tirol vom 25. Weiterlesen ⮕

„Österreich“ hat nun eine „Gesamt-Chefredaktion“Die Mediengruppe Österreich, zu der die Tageszeitung „Österreich“ und der Gratiszeitung „oe24“ gehören, hat eine neue Organisationsstruktur. Gesamt-Chefredakteurin ist Daniela Bardel. Weiterlesen ⮕

Außenminister Schallenberg im Interview: „Neutralität ist keine versteinerte Figur“Außenminister Alexander Schallenberg über Missverständnisse im Umgang mit und die Bedeutung der Neutralität für Österreich. Weiterlesen ⮕