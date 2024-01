Der Ländle Gamer - Die zehn spannendsten Spiele-Underdogs und Indie-Titel des neuen Jahres

Der Ländle Gamer wirft einen Blick voraus und verrät die zehn spannendsten „Spiele-Underdogs“ und Indie-Titel des neuen Jahres. Die Liste in Release-Reihenfolge gilt ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit. Ergänzungsvorschläge bitte gerne in den Kommentaren deponieren. Palworld (PC, Xbox One, Xbox Series X|S) self all Open preferences.

Eine knallharte Version von Pokémon, sogar mit Waffen: In diesem Mehrspieler-Survival-Crafting-Spiel sammelt man in einer riesigen Welt „Pals“ genannte Kreaturen. Diese lässt man dann kämpfen, bauen, farmen oder in Fabriken arbeiten. Erscheint am 19. Jänner 2024 Mario vs. Donkey Kong (Switch) self all Open preferences. Der Puzzle-Plattformer ist ein Remake des gleichnamigen vor 20 Jahren GameBoy Advance Spiels. Donkey Kong hat Spielzeug geklaut, das Mario mit Grips und Akrobatik wieder zurückholen muss. Dabei können auch zwei Spieleinnen lokal kooperieren. Erscheint am 16. Februar 2024 Life By You (PC) self all Open preferences. Diese Lebenssimulation sagt vor allem den „Sims“ von EA den Kampf a





Vorarlberg » / 🏆 13. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die EU und die Auflösung der NationalstaatenDer Autor und Essayist Robert Menasse hält die Auflösung der Nationalstaaten für unausweichlich und die EU für ein avantgardistisches Projekt, dem leider nur eine Katastrophe weiterhelfen kann.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Übergabe des Friedenslichtes der niederösterreichischen Feuerwehrjugend in Bad VöslauIn der Stadtpfarrkirche Bad Vöslau fand die alljährliche Übergabe des Friedenslichtes der niederösterreichischen Feuerwehrjugend statt.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Warum sterben so viele Palästinenser in Israels Gazakrieg?Die einseitige Nahostpolitik der Bundesregierung ist ein Fehler, der lange spürbar bleiben wird.

Herkunft: falter_at - 🏆 10. / 61 Weiterlesen »

Digitale Ausgabe des Feuerwehrmagazins BRENNPUNKT 6/2023 veröffentlichtMit 18. Dezember 2023 ist die digitale Ausgabe 6 / 2023 des Feuerwehrmagazins BRENNPUNKT veröffentlicht worden. Die Papier-Ausgabe ist am Postweg und kann sich aufgrund des immensen Postverkehrs ggf. etwas verzögern. Anbei der gewohnte Überblick über das Heft, das übrigens auch per kostenloses Probeheft kennengelernt werden kann. Der Brennpunkt wird über den Landes-Feuerwehrverband Oberösterreich publiziert. +++ GEBÄUDESICHERHEIT IM BRANDFALL +++ Immer wieder finden sich in Zeitungen Schlagzeilen über Brandverläufe, bei denen ein Objekt in Vollbrand stand und nicht gerettet werden konnte, Einsatzkräfte für die Brandbekämpfung das Haus nicht mehr betreten konnten, ein Wohnhaus oder eine Produktionshalle Raub der Flammen wurden, usw. Die Liste an Beispielen lässt sich fortsetzen. Dabei stellt sich die Frage, wie es um die Gebäudesicherheit in Österreich bestellt ist und mit welchen Auswirkungen die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu rechnen haben

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Digitale Ausgabe 6/2023 des Feuerwehrmagazins BRENNPUNKT veröffentlichtMit 18. Dezember 2023 ist die digitale Ausgabe 6 / 2023 des Feuerwehrmagazins BRENNPUNKT veröffentlicht worden. Die Papier-Ausgabe ist am Postweg und kann sich aufgrund des immensen Postverkehrs ggf. etwas verzögern. Anbei der gewohnte Überblick über das Heft, das übrigens auch per kostenloses Probeheft kennengelernt werden kann. Der Brennpunkt wird über den Landes-Feuerwehrverband Oberösterreich publiziert. +++ GEBÄUDESICHERHEIT IM BRANDFALL +++ Immer wieder finden sich in Zeitungen Schlagzeilen über Brandverläufe, bei denen ein Objekt in Vollbrand stand und nicht gerettet werden konnte, Einsatzkräfte für die Brandbekämpfung das Haus nicht mehr betreten konnten, ein Wohnhaus oder eine Produktionshalle Raub der Flammen wurden, usw. Die Liste an Beispielen lässt sich fortsetzen. Dabei stellt sich die Frage, wie es um die Gebäudesicherheit in Österreich bestellt ist und mit welchen Auswirkungen die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu rechnen haben

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Waldviertler Teichwirt: „Wie die Landschaft, so der Fisch“Zu Weihnachten – und nur dann – gibt es bei Teichwirt Thomas Kainz das traditionell gebackene Karpfenhufeisen mit Erdäpfelsalat. Lieber mögen er und seine Frau Margit das geschröpfte Karpfenfilet „natur“. Und Naturschutz ist der Grund, warum Thomas Kainz Teichwirt ist.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »