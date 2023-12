Der Kolumnist unter Nagelfluh

Das digital verzerrte Besserwissertum ist vielleicht nicht die schwerste Krankheit unserer Epoche, gewiss aber eine Seuche. Vielleicht bin ich bloß nicht imstande, mich klar auszudrücken. Nach meinem letzten Falter-Kommentar gab es neben Zustimmung und vernünftiger Kritik einige Meinungen, die mich leise irritierten. Damit meine ich nicht jene mesquinen Zeitgenossen, die – sich wie ein perpetuum mobile wiederholend – mir vorwerfen, ich schriebe immer nur das Gleiche.

Es gibt die Ansicht, man habe im Leben nur einen Gedanken und müsse froh sein, wenn man diesen ausdrücken könne. Ich bedaure es, wenn dieser Gedanke darin besteht, mich der Hervorbringung des immergleichen Gedankens zu überführen, kann aber an der Existenz solcher Publizistik ohnehin nichts änder





