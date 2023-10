Der Hamas zufolge sind 50 israelische Geiseln bereits tot

Das israelische Militär hat in der Nacht auf Donnerstag einige Bodentruppen und auch Panzer in den Norden des Gazastreifens geschickt, den Einsatz ist wieder beendet. Im Entwurf für eine EU-Gipfelerklärung werden „humanitäre Korridore und Pausen“ gefordert. Die Hamas soll Menschen an der Flucht hindern.

'Hamas muss alle Geiseln umgehend freilassen'Im Zuge seines Tel-Aviv-Besuchs stärkte Bundeskanzler Karl Nehammer Israel den Rücken. In Richtung Hamas stellte er eine klare Forderung. Weiterlesen ⮕

Die perfiden Ziele der Hamas-Terroristen und ihrer HorrorvideosWährend der Massaker des 7. Oktobers trugen viele Hamas-Männer Kameras am Körper. Etliche Aufnahmen von Gräueltaten kursieren seitdem in den sozialen Medien. Doch auch Israel setzt Clips taktisch ein. Weiterlesen ⮕

Ein angeblicher Versuch der Hamas, erneut nach Israel einzudringenDie Hamas feuerte in der Nacht erneut Raketen auf Israel, das daraufhin das Tunnelsystem im Süden des Gazastreifens bombardierte - und nach eigenen Angaben einen weiteren Kommandeur dabei tötet.... Weiterlesen ⮕

Geiseln und Bodenoffensive: Israels schwierige EntscheidungMehr als zwei Wochen sind seit dem Terrorangriff der Hamas auf israelische Dörfer und Städte vergangen. Israels erklärtes Ziel ist es, die Terrororganisation so sehr zu treffen, dass sie militärisch und administrativ nicht mehr handlungsfähig ist. Weiterlesen ⮕

