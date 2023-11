Die pakistanische Regierung ortet eine verschlechterte Sicherheitslage und zwingt Hunderttausende Menschen zur Ausreise. An der Grenze ist kaum ein Vorwärtskommen - auch in Afghanistan müssen sich die Menschen erneut registrieren - was erneut Gefahren mit sich bringt.

Wenige Stunden vor dem Ablauf einer Ausreisefrist für 1,7 Millionen afghanische Flüchtlinge in Pakistan haben sich am Dienstag zehntausende Menschen in kilometerlangen Schlangen an den Grenzübergängen zum Nachbarland gedrängt. In Torkham im Nordwesten Pakistans warteten einem Regierungsvertreter zufolge 18.000 Menschen in Autos und auf den Ladeflächen von Lastwagen. Vom Grenzübergang in Chaman in der Provinz Balutschistan wurden 5000 Wartende gemeldet.

Nach der Überquerung der Grenze müssen sich die Menschen bei den afghanischen Behörden registrieren - was zu einem weiteren Engpass führte. „Unser Transitzentrum ist für die Abfertigung von bis zu 750 Personen pro Tag ausgelegt und jetzt haben wir es mit 7000 zu tun“, erklärte der regionale Koordinator der headtopics.com

(IOM), Ziad Salih, am Grenzübergang Torkham. Der Leiter der dortigen Registrierung, Samiullah Samoon, sprach von einer „Notsituation“ und verwies auf einen Mangel an Wasser und provisorischen Unterkünften.Pakistan hatte Afghaninnen und Afghanen, die nach Ansicht der Regierung illegal im Land leben, bis zum 1. November Zeit gegeben, freiwillig auszureisen.

In einer Videobotschaft erklärte der pakistanische Innenminister Sarfraz Bugti, dass die Regierung ab Donnerstag mit den gestaffelten Abschiebungen beginnen werde. Nur Menschen, die sich „komplett illegal“ im Land aufhielten, müssten Pakistan verlassen, sagte er. Die radikalislamische Taliban-Regierung in Kabul hatte den Abschiebebefehl zuvor als „grausam und barbarisch“ bezeichnet. headtopics.com

