m Dachboden des Wiener Stephansdoms fiel die Entscheidung: Der beste Messwein Österreichs kommt aus Fels am Wagram, aus dem Weingut Wimmer Wagramkeller. Es gibt wohl keinen würdigeren Rahmen als den Wiener Stephansdom, um den besten Messwein zu ermitteln. Im Dachboden des österreichischen Wahrzeichens kamen auf Einladung von Wein Niederösterreich und Gault&Millau Weinexperten und -expertinnen sowie prominente Weinfreunde zusammen, um den besten Messwein aus Niederösterreich zu küren. Einem entsprechenden Aufruf waren 24 Weingüter gefolgt, die zehn besten aus einer Vorverkostung wurden im Finale im Dom gereicht.

Der Einladung von Wein Niederösterreich und Gault&Millau folgten Weinexperten wie Josef Glatt (Direktor Österreichischer Weinbauverband), Maria Obermayer (Weinviertel DAC), Weinkönigin Sophie Hromatka, Benjamin Mayr (Del Fabro) oder Daniela Dejnega (Wein-Chefredakteurin Gault&Millau). headtopics.com

„Bereits seit rund 40 Jahren wird in unserem Weingut auch ein Messwein gekeltert“, verrät Robert Wimmer sen. Er hat seinerzeit damit begonnen, nachdem er die Weinbauschule absolviert hatte. Heuer hat Robert Wimmer jun. seinen Messwein - ein Grüner Veltliner - zur ersten Messweinverkostung eingereicht. Messwein darf aus jeder beliebigen Traubensorte hergestellt werden, muss aber naturbelassen sein.

Der Sieg des Weinguts Wimmer ist umso bemerkenswerter, als ihr eingereichter Wein mit nur elf Prozent Alkohol der leichteste im Finale war. Somit steht er paradetypisch für Messwein aus Niederösterreich: Sorte Grüner Veltliner, Spitzenqualität, leicht und bekömmlich – auch schon in der Morgenmesse. headtopics.com

