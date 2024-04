Walter Weiss ist der am längsten lebende Empfänger eines Spenderherzens in Österreich. Wie er die zweite Chance in seinem Leben nutzte.Der Wiener Walter Weiss lebt seit 39 Jahren mit einem Spenderherz. Er war einer der Ersten in Österreich, die ein Herz erhalten haben.Vor 40 Jahren, am 5. März 1984, führten das AKH Wien und die MedUni Wien erfolgreich die erste Herztransplantation durch.

Und erst Dienstagnacht gegen 3 Uhr Früh wurde einem Neugeborenen mit Herzfehler das aktuellste Spenderherz eingesetzt."Das AKH ist ein Wunder", sagt Walter Weiss freudestrahlend im""-Gespräch. Der Wiener war einer der ersten Patienten, die Mitte der 1980er ein Spenderherz erhalten haben. Der mittlerweile fast 80-Jährige hat das Herz vor 39 Jahren erhalten und erfreut sich seither bester Gesundheit. Er ist damit der am längsten lebende Spenderherz-Empfänger Österreichs."Ich hatte ein wunderschönes Leben". Das Leben des ehemaligen Maschinenschlossers änderte sich in den 1980ern dramatisc

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Heute_at / 🏆 2. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Tourismusbranche in Österreich in der letzten Phase der WintersaisonDie Tourismusbranche in Österreich befindet sich in der letzten Phase der Wintersaison. Laut aktuellen Daten war der Februar sowohl bei Ankünften als auch bei Nächtigungen im Vergleich zu 2023 und 2019 positiv. Ostern wird voraussichtlich auch gut besucht sein, obwohl die Buchungslage in den verschiedenen Regionen unterschiedlich ist.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Österreich in der Euro-Community aktuell auf der Gewinnspur.Gemeinsam mit den Ländern Frankreich, Spanien, Portugal, Irland, Belgien, Luxemburg und der Schweiz bieten die Österreichischen Lotterien zwei Spiele an: EuroMillionen (wo auch Großbritannien mit dabei ist) und EuroDreams. Österreich kommt, was die Hochgewinne betrifft, in den letzten Monaten „so richtig in Fahrt“.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Österreich in der Euro-Community aktuell auf der Gewinnspur.Gemeinsam mit den Ländern Frankreich, Spanien, Portugal, Irland, Belgien, Luxemburg und der Schweiz bieten die Österreichischen Lotterien zwei Spiele an: EuroMillionen (wo auch Großbritannien mit dabei ist) und EuroDreams. Österreich kommt, was die Hochgewinne betrifft, in den letzten Monaten „so richtig in Fahrt“.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Turnerin Charlize Mörz feiert historischen SiegDer erste Frauen-Weltcupsieg für Österreich überhaupt beschert der jungen Burgenländerin auch das Olympia-Ticket.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

– Alpenkräuter-Tees ohne AlpenkräuterFoodwatch Österreich schaut sich Werbeschmähs der Lebensmittelindustrie an. Nun kritisiert die Organisation die Irreführung der Teeproduzenten.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Der Mann, der Jesus spielt, ist aus der Kirche ausgetretenDer Jesus-Darsteller im RTL würde sich zwar als gläubig bezeichnen, die Kirche sei aber momentan nicht der 'Place to be'.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »