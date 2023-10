Der 7. Feistritztallauf in Bildern

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ber 600 Läufer waren am Staatsfeiertag beim Feistritztallauf am Start. Die NÖN war mit der Kamera dabei. Zum siebenten Mal fiel am Donnerstag der Startschuss zum F/List Feistritztallauf. Von verschiedenen Startpunkten in der Buckligen Welt aus liefen insgesamt 631 Sportler dem Ziel auf dem Werksgelände der F/List in Thomasberg entgegen. Den Halbmarathon entschied HSV Marathon-Läufer Christoph Ladits in einer Zeit von 1:13:25 Stunden für sich. Bei den Damen gewann Annemarie Wilhelm in 1:24:47 Stunden. Über zehn Kilometer war Armin Alteneder (35:16 Minuten) erfolgreich.

Samuel Kerschbaum finishte die fünf Kilometer in 17:22 Minuten und setzte sich damit mit sechs Sekunden Vorsprung auf Matteo Spritzendorfer durch. Bei den Damen war die erst 13-jährige Elisa Fuchs (22:28) am schnellsten. Magdalena Grünwald (Jahrgang 2015) wurde in 23:11 Minuten Zweite.Bei den Nordic Walkern dominierte erwartungsgemäß Udo Schuh aus Lanzenkirchen. Er absolvierte die zehn Kilometer in 1:05:13 Stunden. Monika Riegler siegte bei den Damen in 1:16:11 Stunden. headtopics.com

Bei den Kids III (Jahrgang 2012/13) waren Mark Winkler und Chiara Bakker top. Bei den Kids II (2014/15) waren Leo Oberndorfer und Miriam Aichberger erfolgreich. Bei den Kids I (2016/17) jubelten Theo Vollmer und Sophia Plaschka über den Sieg.

