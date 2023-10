Demos für Hamas: Israelis fühlen sich von Europa verraten

Das Entsetzen über die Gräueltaten der Hamas an israelischen Zivilistinnen und Zivilisten hat in Teilen der europäischen Öffentlichkeit nur kurz angehalten – längst mobilisieren vor allem sich als progressiv verstehende Aktivistinnen und Aktivisten bis zu unpolitischen Influencern gegen Israel und dessen militärische Operation gegen die Hamas in Gaza.

Der Überfall vom 7. Oktober ist in vielfacher Hinsicht für alle Israelis und Jüdinnen und Juden weltweit traumatisch. Für sie ist Israel das Land, das Juden Heimat und Schutz vor Verfolgung bietet. Pogrome, Verfolgung und Antisemitismus in Europa waren Ende des 19. Jahrhunderts ja überhaupt erst der Grund, warum die zionistische Bewegung gegründet und das Ziel, einen eigenen jüdischen Staat zu schaffen, verfolgt wurde.

Dieses tief verankerte Bewusstsein, dieses „Wir haben kein anderes Land“ präge Israel und es erkläre, so Sznaider, auch die nunmehrige „harte“ Reaktion: „Der israelische Staat muss handeln, wenn jüdische Menschen weiter hier leben sollen. headtopics.com

Oz-Salzberger lebt selbst in einem Kibbutz und rät Israelis, das Gespräch mit der „humanistischen Linken“ in Europa und den USA zu suchenÄhnlich sieht das die israelische Historikerin Oz-Salzberger, Tochter von Amos Oz. Sie sprach zuletzt im Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Sender Kan angesichts der undifferenzierten Parteinahme von Teilen der Linken in Europa und den USA von einer „schrecklichen intellektuellen Faulheit“.

Viele Kommentatorinnen und Kommentatoren reagieren fassungslos und wütend. Bereits letzte Woche veröffentlichten Dutzende israelische Friedensaktivisten und Progressive ein Statement, in dem sie die „Gleichgültigkeit“ von Teilen der europäischen und US-amerikanischen Linken scharf kritisierten. headtopics.com

