Demo für Palästina in Bregenz

Am Samstagnachmittag fand eine Demo der Sozialistischen Jugend Vorarlberg am Kornmarktplatz in Bregenz unter dem Titel"Freiheit für Palästina - Internationalistische Demo" statt. VOL.AT war live dabei und berichtete über das Geschehen.

Die Kundgebung war von der Sozialistischen Jugend Vorarlberg (SJV) veranstaltet worden und richtete sich gegen die"Brutalität der israelischen Reaktion auf die Angriffe der Hamas", hieß es in Medienberichten.

Mehrere Anzeigen Drei Anzeigen sollten wegen des Vermummungsverbotes erfolgen, zwei wegen aggressiven Verhaltens. Eine Anzeige erging wegen des Verdachts auf Verhetzung nach einer entsprechenden Parole. Die Kundgebung wurde am frühen Nachmittag vorzeitig beendet, bestätigte ein Polizeisprecher der APA. Von der Sozialistischen Jugend Vorarlberg selbst nahmen schlussendlich nur eine Handvoll Personen teil, hieß es seitens der Polizei. headtopics.com

"Free Free Palestine"-Rufe wurden von den Teilnehmern skandiert, Palästina-Fahnen und Schilder mit Aufschriften wie"Stoppt den GENOZID" oder"Stoppt das Töten von Kindern" geschwenkt. Die Demonstration verlief ohne Zwischenfälle und endete gegen 15.30 Uhr.

In ihrem Aufruf zur Demonstration richtete sich die SJV gegen die Brutalität der israelischen Reaktion auf die Angriffe der Hamas. Die Organisatoren orten und kritisieren Repressionen gegen Solidarität mit den Palästinensern in Europa und betonen ihre Ablehnung des"imperialistischen Krieges und der Unterdrückung in Palästina".

