Delegation aus Katar vermittelt zwischen Israel und Hamas über Freilassung von Geiseln

Eine Delegation aus Katar ist derzeit in Gesprächen zwischen israelischen Verantwortlichen und den Hamas über die eigentlich für heute geplante Freilassung weiterer Geisel. Diese sollten so schnell wie möglich freikommen, hieß es laut der Nachrichtenagentur Reuters.Zehntausende Israelis haben 50 Tage nach dem Massaker der islamistischen Hamas für die Freilassung aller Geiseln im Gazastreifen demonstriert.

Sie versammelten sich am Samstagabend mit israelischen Flaggen und Protestschildern im Zentrum der Küstenstadt. Auf einem Banner war zu lesen:"Kein Sieg bis zur letzten Geisel." Die Organisatoren gaben die Zahl der Teilnehmer mit geschätzt 100.000 an. Auch in Jerusalem kam es zu Protesten.Die Terrororganisation Hamas wirft Israel vor, Hilfslieferungen nicht wie vereinbart in den nördlichen Teil des Gazastreifen ermöglicht zu haben. Israel droht mit einer Wiederaufnahme der Offensive im Gazastreifen, sollten die Geiseln nicht bis Mitternacht freigelassen werden.Die erwartete Freilassung weiterer Geiseln aus der Gewalt der islamistischen Hamas ist ins Stocken gerate





