Debatte um frühen Saisonstart im alpinen Ski-Weltcup

Optisch wird der Weltcup-Auftakt in Sölden bei rechtzeitigem Schneefall vielleicht ein winterliches Bild abgeben, inhaltlich ist die Thematik abseits des sportlichen Geschehens schwierig. Vincent Kriechmayr: „Aktuell ein bisschen zu viel negative Stimmung drinnen!“

Die Debatte um den dank Depotschnee möglichen frühen Saisonstart auf einem schrumpfenden österreichischen Gletscher ist facettenreich. „Natürlich muss der Skisport sich entwickeln, muss mit der Zeit gehen, natürlich müssen wir Sachen verändern. Aber aktuell ist ein bisschen zu viel negative Stimmung drinnen“, sagte Vincent Kriechmayr vor dem Start am Rettenbachferner. „Mir würde es natürlich gefallen, wenn nur die Leute mitreden, die sich auskennen.

Norwegens Skistar Aleksander Aamodt Kilde will ebenfalls einfach nur seinen „Beruf ausüben“. Er sei durch seinen Job sicher kein gutes Beispiel für klimafreundliches Verhalten. „Aber ich kann meine Stimme erheben und auf notwendige Veränderungen hinweisen“, sagte er im APA-Gespräch. Er sehe, was auf den Gletschern passiere, es sei schockierend. „Wir können den Trend nicht mehr umkehren, wir können ihn aber verlangsamen. headtopics.com

„Wir wollen einen Systemwandel. Der Beitrag, den jeder Einzelne leistet, ist wichtig, aber mindestens genauso wichtig sind die großen Firmen in unserer Branche und das, was die FIS tut“, sagte Kilde. In einer von Greenpeace in Auftrag gegebenen Umfrage unter 1.000 Personen in Österreich wünschen sich 83 Prozent der Befragten, die FIS würde mehr für den Klimaschutz tun.

Der Franzose Alexis Pinturault sieht dringenden Bedarf, sich mit der FIS deshalb zusammenzusetzen. Dank des Schnee-Depots sei die Durchführung eines Rennens im Oktober in Sölden kein Problem, sehr wohl aber die fehlenden Trainingsmöglichkeiten im Vorfeld. „Wenn wir keine gute Vorbereitung machen können und eine Mannschaft einen großen Vorteil hat. headtopics.com

