Debatte neu entflammt:Was passiert, wenn das russische Gas ausbleibt?

Es ist ein Gedankenspiel, das seit Anfang dieser Woche wieder aufflammt: Kann Österreich ohne russisches Gas auskommen?

Anlass für die akute Relevanz der Frage ist Olexij Tschernyschow. In einem Interview sagte der Chef des ukrainischen Energiekonzerns Naftogaz unmissverständlich, dass die Ukraine ab 2025 kein russisches Gas mehr in Richtung Westen durchleiten will. Eine Position, die von ukrainischer Seite schon im Sommer so zu vernehmen war, nun aber ein Stück mehr Ernsthaftigkeit bekam.

Zum Kalmieren der Lage rückt nun Alfred Stern aus. Also ausgerechnet jener Mann, der an der Spitze der OMV steht – jenes Unternehmens, das auf einem bis 2040 laufenden Gasliefervertrag mit der russischen Gazprom sitzt. „Wir können bei Bedarf unsere Kunden jederzeit vollständig beliefern mit nicht russischen Gasmengen, wenn das notwendig ist“, sagt Stern nun am Rande der Präsentation aktueller Bilanzzahlen. headtopics.com

Säumig sei man aber bei der Diversifizierung der Bezugsquellen, „sträflich vernachlässigt“ gar hätte man laut Boltz „die Ausbaumaßnahmen im Bereich Infrastruktur“. Es sei „fast unerklärlich“, so Boltz, dass der seit geraumer Zeit geplante Ausbau der West-Austria-Gasleitung (WAG) stocke.

Ob derlei nicht die Preise massiv in die Höhe schellen lassen würde? Daran glaubt die Energie-Expertin nicht. Jedenfalls würden die Gaspreise „nicht mehr so stark ansteigen wie letztes Jahr“. Dafür sollen nicht zuletzt neue Flüssiggas-Kapazitäten aus den USA sorgen, die ab 2025 auf die Märkte kommen.Hier können Sie sich für Ihr Kleine Zeitung-Benutzerkonto anmelden oder neu registrieren. headtopics.com

