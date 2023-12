Das Zaudern des Westens bei Finanz- und Militärhilfen bedeutet schwere Rückschläge für die Ukraine

Das Zaudern des Westens bei Finanz- und Militärhilfen bedeutet für die Ukraine schwere Rückschläge. Das nützen die Russen jetzt eiskalt aus. Um Bachmut wird auch Ende 2023 weiter erbittert gekämpft. Im Bild: Russische Soldaten nehmen ukrainische Stellungen in einem Wohngebiet unter Beschuss. Die Ukraine musste in den letzten Tagen zwei schwere Rückschläge verkraften – nicht auf dem Schlachtfeld, sondern auf der strategisch-politischen Ebene.

Präsident hat es trotz persönlichem Engagement nicht geschafft, den US-Kongress zur Freigabe weiterer Hilfsgelder noch in diesem Jahr zu bewegen. Die Republikaner blockieren das von Präsident Auch diesseits des Atlantiks läuft es nicht rund. Ein auf 50 Milliarden Euro dotiertes Hilfspaket der EU scheiterte vergangene Woche am Njet des Putin-nahen Ungarn-Premier. Er verlangt für seine Zustimmung die Freigabe, der erst wegen seiner andauernden Rechtsstaatlichkeitsverstöße blockieren EU-Fördermittel. Spätestens am 1. Februar soll auf einem Sondergipfel eine Entscheidung über das weitere Vorgehen falle





Heute_at » / 🏆 2. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Indignierter Präsident kritisiert Störung der TotenruheDer Nationalratspräsident ist unabsetzbar. Mit Wolfgang Sobotka konnte die Verfassung ja nicht rechnen. Satirekolumne von Rainer Nikowitz.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Nahost-Konflikt:Geheime “Zellen“, Telefonate und viele RückschlägeUnterhändler, Experten und Medienberichte geben Einblick in die Gaza-Verhandlungen

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Unterstützung für die Ukraine bröckeltDie Unterstützung für die Ukraine bröckelt – und ohne sie werde das Land untergehen, sagen Beobachter. Ein Militärstratege analysiert die Situation.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Russland beeindruckt von Ungarns Taktieren bei Hilfsgeldern für die UkraineRussland hat sich am Freitag von dem Taktieren Ungarns rund um die Auszahlung von Hilfsgeldern für die Ukraine beim EU-Gipfel „beeindruckt“ gezeigt. Dass der ungarische Regierungschef Viktor Orban zuvor seine Zustimmung zu weiteren EU-Hilfen von der Freigabe blockierter EU-Mittel für sein Land abhängig gemacht hatte, stieß bei anderen Ländern unterdessen auf scharfe Kritik: Orban nehme die EU „als Geisel“.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Die eintausendste L32A-XS an die Feuerwehr Karlsruhe geliefertDie eintausendste L32A-XS hat die Produktion von Rosenbauer verlassen und wurde an die Feuerwehr Karlsruhe geliefert. Die feierliche Übergabe erfolgte in Anwesenheit von Stadtdirektor Florian Geldner, dem Leiter der Berufsfeuerwehr Karlsruhe auf der Hauptfeuerwache.

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Die besten Bücher 2023: Unsere Empfehlungen für die WeihnachtszeitVon gewitzten Frauen und eisernen Adligen, wohlerzogenen Gaunern, despotischen Lehrern, Nazi-Gattinnen und Überlebenskünstlern: Diese Bücher haben wir heuer wirklich mit Begeisterung gelesen.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »