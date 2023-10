Das war der traditionelle Bockbieranstich in Murau

, fehlt uns dafür leider Ihre Zustimmung. Das können Sie tun:Ihre derzeitigen Cookie Einstellungen lassen dies nicht zu.

Wir verwenden für die Benutzerverwaltung Services unseres Dienstleisters Piano Software Inc. („Piano“). Dabei kommen Technologien wie Cookies zum Einsatz, die für die Einrichtung, Nutzung und Verwaltung Ihres Benutzerkontos unbedingt notwendig sind. Mit Klick auf „Anmelden“ aktivieren Sie zu diesem Zweck die Verwendung von Piano und werden über Ihren Browser Informationen (darunter auch personenbezogene Daten) verarbeitet.

Bockbierzeit in Murau:„Bestes Bockbier“: So lief der traditionelle BockbieranstichGroßes Feiern rund um den Bockbieranstich in Murau mit Braumeister, Bürgermeister und Co. Weiterlesen ⮕

Partielle Mondfinsternis am Samstag in Europa, Afrika und AsienAm Samstag gibt es in Europa, Afrika und Asien eine partielle Mondfinsternis. Der Schatten der Erde wird einen Teil des Mondes verdunkeln. In Österreich wird der Himmel größtenteils frei von Wolken sein. Die nächste Mondfinsternis findet erst im März 2024 statt. Weiterlesen ⮕

41-Jähriger sorgte für Polizeieinsatz in Tullner DiskothekIn einer Diskothek in Tulln ist in der Nacht auf Samstag ein 41-Jähriger festgenommen worden. Weiterlesen ⮕

Große Vogelschau in Fügen: „Die haben hier alle einen Vogel!“Große Vogelschau in Fügener Festhalle zog am Samstag Besucher in Scharen an. Weiterlesen ⮕

Mit Tau geborgen: 98-Jährige bei Wanderung in Tarrenz schwer verletztAm Samstag kam es gegen 14 Uhr zu einem Alpinunfall in Tarrenz. Weiterlesen ⮕

Fußball: Eltern von Liverpool-Stürmer Díaz entführtDie Eltern des kolumbianischen Fußball-Nationalspielers Luis Díaz sind am Samstag in dessen Heimatland entführt worden. Weiterlesen ⮕