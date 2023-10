Das war der Aktionstag Familiengesundheit

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

eim „Aktionstag Familiengesundheit“ im Kulturpavillon gab es diverse Workshops zu den Themen Sport und Gesundheit für die ganze Familie. Im Kulturpavillon Sieghartskirchen fand kürzlich der „Aktionstag Familiengesundheit“ des Arbeitskreises Gesunde Gemeinde statt. Die Veranstaltung bot ein breites Spektrum an Aktivitäten und Möglichkeiten, um die Familiengesundheit zu fördern und das Wohlbefinden zu steigern.

„An abwechslungsreichen Stationen konnten die Besucher verschiedene Sportarten ausprobieren und an kostenlosen Workshops und Vorträgen teilnehmen", berichtet die Arbeitskreisleiterin GGR Franziska Zahornicky. Die Teilnahme an den Aktivitäten bot die Möglichkeit, sich über die Schritte zu einem gesünderen Leben zu informieren und sich generell Tipps zum Thema Gesundheit zu holen. headtopics.com

Neben dem Informationsaspekt gab es aber auch Unterhaltung: Die Volksschule Sieghartskirchen, die Musikschule Sieghartskirchen und die Kogler Singgemeinschaft sorgten für die musikalische Umrahmung und trugen zur festlichen Stimmung des Tages bei.

Bürgermeisterin Josefa Geiger freute sich über die zahlreichen Besucher, die die Gelegenheit nutzten, sich mit dem Thema Gesundheit auseinanderzusetzen. „Wir freuen uns, dass so viele Menschen teilgenommen haben und bedanken uns herzlich bei allen Beteiligten, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben", meint die Bürgermeisterin. headtopics.com

Buntes Treiben beim Kirtag in WilhelmsburgBesucherinnen und Besucher aus Wilhelmsburg und Umgebung genossen das bunte Angebot beim Kirtag mit seinen Standln und der heimischen Gastronomie. Weiterlesen ⮕

Sanierung des Bezirksgerichts in Waidhofen an der Ybbs gewinnt den zweiten Platz beim NÖ Baupreis 2022Das Bezirksgericht in Waidhofen an der Ybbs wurde für seine intensive gestalterische Detailarbeit und ganzheitlich umgesetzte Bauaufgabe bei der Sanierung mit dem zweiten Platz beim NÖ Baupreis 2022 ausgezeichnet. Das denkmalgeschützte Gebäude wurde barrierefrei und den modernen Anforderungen entsprechend modernisiert, wobei die bauhistorisch wertvolle Struktur vollständig erhalten blieb. Weiterlesen ⮕

Eva Maria Marold gastiert mit neuem Programm beim Kabarettabend der ÖVP-FrauenEva Maria Marold, Schauspielerin, Sängerin, Autorin und Kabarettistin, präsentiert ihr brandneues Programm 'Radikal Inkonsequent' beim Kabarettabend der ÖVP-Frauen. Mit feinen Tönen und pointiertem Humor spricht sie direkt Themen an und begeistert das Publikum mit ihrer großartigen Stimme. Weiterlesen ⮕

Sturm über dem Domplatz: Krise beim Salzburger JedermannEin Sturm fegte über den Domplatz und brachte das Jedermann-Ensemble durcheinander. Der Rauswurf des bisherigen Ensembles und der Druck auf die neue Schauspielchefin Marina Dawydowa stellen eine Herausforderung dar. Weiterlesen ⮕

Neustart für Katharina Liensberger beim RTL in SöldenDie Karriere von Katharina Liensberger ist trotz ihrer erst 26 Jahre bereits eine bewegte. Der RTL in Sölden soll einen Neustart einläuten bei Österreichs bester Skifahrerin der jüngeren Vergangenheit. Aber dieses Mal läuft es ganz nach den Vorstellungen des ÖSV. Weiterlesen ⮕

Oö: 750 Teilnehmer beim Bezirks-Feuerwehrjugendwandertag 2023 im Bezirk Urfahr-Umgebung dabeiSCHENKENFELDEN (OÖ): Bei perfekten Wetter wanderten am Nationalfeiertag, 26. Oktober 2023, 750 Feuerwehrjugendliche mit ihren BetreuerInnen, Familien und Freunde rund um Schenkenfelden. Weiterlesen ⮕