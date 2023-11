'Das muss aufhören!' Van der Bellen zutiefst schockiert

An den Außenmauern wurden zudem Hakenkreuze aufgesprayt – auch das Wort Hitler ist zu lesen. Die Berufsfeuerwehr musste anschließend das Feuer löschen. Bei dem antisemitischen Anschlag wurden glücklicherweise keine Personen verletzt.Nun meldet sich auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu dem unfassbaren Vorfall in Wien-Simmering."Die Nachricht von einem Brandanschlag auf den jüdischen Teil des Wiener Zentralfriedhofs schockiert mich zutiefst.

"Nie Wieder" sei ein konkreter Auftrag an uns alle, mahnt Van der Bellen in seinem Statement."Jüdinnen und Juden müssen in Österreich in Sicherheit leben können. Antisemitismus hat hier keinen Platz. Hass hat hier keinen Platz", so der Bundespräsident abschließend.

