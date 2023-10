Das Le Jasmin - Authentische syrische Küche in Dornbirn

Das Le Jasmin begeistert im Herzen Dornbirns mit seiner authentischen syrischen Küche. Chef und Koch Ammar Zada sorgt für besondere Aromen und Genüsse.

Was wird geboten? Im Le Jasmin erlebt man die verführerischen Aromen Syriens auf vielfältige Weise. Mit Gerichten, die mit Minze, Koriander, Petersilie, Kardamom, Zimt und Safran gewürzt sind, verspricht das Restaurant ein einzigartiges Geschmackserlebnis.

