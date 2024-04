Das Hoxton-Hotel eröffnet in Wien

Wien ist ein Juwel reicher: Das Hoxton-Hotel hat samt Rooftop-Pool, drei Lokalen und einem Veranstaltungsraum, der einem Apartment gleicht, eröffnet. Wer hier aufschlägt, taucht in eine andere Zeit ein. Das architektonische Erbe des marmorverkleideten Gebäudes aus den 1950er Jahren diente als wichtiger Ausgangspunkt für das Interiordesign des Hotels.

Die Zimmer in den klassischen Hox-Kategorien Shoebox, Snug, Cosy, Roomy und Biggy nehmen allesamt Bezug auf das österreichische Design des frühen 20. Jahrhunderts. Beeinflusst sind oder die gerafften Kopfteile im unverkennbaren Stil von Adolf Loos. Im Bett könnte man sich auch ein wenig in ein. Nicht zu verachten ist jedoch auch der Pool am Dach. In Bikini oder Badehose können Gäste hier der Blick über die Dächer der Stadt schweifen lassen und den Ausblick nicht nur bis zum genießen. Mit insgesamt neun Metern Länge handelt es sich um den größten Rooftop-Pool, der auf einem Wiener Hotel thront. Zugang haben hier allerdings nur die Hotelgäste

