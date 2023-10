Das größte Spital in Gaza als Kommando- und Kontrollzentrum genutzt

das größte Spital in dem Küstengebiet als Kommando- und Kontrollzentrum. „Hamas-Terroristen operieren innerhalb und unter dem Shifa-Krankenhaus“, sagte Militärsprecher Daniel Hagari am Freitag. Zu der unterirdischen Basis führten Tunnel von außerhalb, zudem gebe es innerhalb der Klinik einen Eingang.

Die Hamas nutze zudem auch verschiedene Abteilungen des Krankenhauses, um Terroraktivitäten und Raketenabschüsse zu befehlen und zu kontrollieren, sagte er. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.Auch andere Spitäler würden für die Zwecke der Islamisten missbraucht. „Die Hamas führt Krieg aus Krankenhäusern heraus“, sagte Hagari weiter. In den Krankenhäusern im Gazastreifen gebe es auch Treibstoff.

Die Hamas bestritt die Aussagen des Militärs. Das Krankenhaus werde nicht für „militärische Zwecke“ genutzt. Die Islamistenorganisation warf Israel Pläne vor, die gesamte medizinische Versorgung in dem Küstengebiet zerstören zu wollen. (APA/Ag.) headtopics.com

Weiterlesen:

DiePressecom »

Verkehrsunfall auf der A9 Pyhrnautobahn bei Spital am PyhrnBei einem Verkehrsunfall auf der A9 Pyhrnautobahn bei Spital am Pyhrn wurde der Lenker leicht verletzt. Das Fahrzeug krachte gegen ein Verkehrszeichen, rammte eine Leitschiene und landete auf der Böschung. Die Feuerwehr kühlte den Motorraum, niemand wurde eingeklemmt. Die Unfallstelle war einspurig passierbar. Weiterlesen ⮕

Oö: Auto auf A9 bei Spital am Pyhrn gegen VerkehrsleiteinrichtungenSPITAL AM PYHRN (OÖ): Glimpflich endete am Vormittag des Nationalfeiertages, 26. Oktober 2023, ein Verkehrsunfall auf der A9 Pyhrnautobahn bei Spital am Pyhrn (Bezirk Kirchdorf an der Krems). Der Lenker wurde leicht verletzt. Der Unfall passierte auf der A9 Pyhrnautobahn bei Spital am Pyhrn. Weiterlesen ⮕

Erdreich brach ein – furchtbare Nachricht aus SpitalVor zehn Tagen kam es in Oberösterreich zu einer Tragödie. Auf einer Baustelle brach das Erdreich plötzlich ein, ein Arbeiter wurde verschüttet. Weiterlesen ⮕

Auto gegen Verkehrsleiteinrichtungen: Unfall auf Pyhrnautobahn bei Spital am Pyhrn endet glimpflichSPITAL AM PYHRN. Glimpflich endete am Vormittag des Nationalfeiertages ein Verkehrsunfall auf der A9 Pyhrnautobahn bei Spital am Pyhrn (Bezirk Kirchdorf an der Krems). Der Lenker wurde leicht verletzt. Weiterlesen ⮕

EU-Staats- und Regierungschefs fordern humanitären Zugang nach GazaDie EU-Staats- und Regierungschef rufen zu einem „raschen, sicheren und ungehinderten humanitären Zugang“ in Gaza auf. Sie fordern humanitäre Korridore und Pausen für humanitäre Bedürfnisse. Die Hamas wird aufgerufen, alle Geiseln freizulassen. Die EU-Regierungschefs betonen Israels Recht zur Selbstverteidigung. Weiterlesen ⮕

'Größte Besorgnis' – EU fordert Feuerpause in GazaAngesichts des Nahost-Konflitktes fordern die EU-Staaten in einer gemeinsamen Erklärung eine Feuerpause und sichere Korridore im Gazastreifen. Weiterlesen ⮕