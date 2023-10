'Darf nicht passieren': Van der Bellen warnt im TV

Er verstehe alle, denen aktuelle Entwicklungen zu viel werden, aber:"Wir dürfen niemals soweit kommen, dass wir am Ende die Welt in die Einen und die Anderen aufteilen."Der Präsident forderte alle Politiker im Land auf, sich auf ihre wesentlichen Aufgaben und die Lösung von konkreten Problemen zu konzentrieren.Am Donnerstagabend hielt Bundespräsident Alexander Van der Bellen seine traditionelle Nationalfeiertags-Rede. Der 26.

Pandemie, Kriege, Teuerungen, Klimakatastrophe –"das ist viel. Sehr viel, ich weiß. Ich verstehe alle, denen das zu viel wird", zeigte sich der Präsident verständnisvoll. Er habe Verständnis für jene, die sich ab und zu aus dem Nachrichtenstrom ausklinken. Aber er appellierte dennoch, das Wesentliche nie ganz aus den Augen zu verlieren."Es darf uns niemals egal sein, wohin sich unser Land und unsere Welt bewegen.

