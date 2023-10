Dank Wimmer-Freistoß: Pasching-Elf dreht 0:2!

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:aweinstal liegt in Kreuttal rasch zurück, gleicht aber mit dem Pausenpfiff aus und darf nach zwei Freistoßtoren schließlich über drei Punkte jubeln.

„Da haben wir schon geglaubt, es geht was“, meinte Reinhard Klaus. Es ging nun Schlag auf Schlag, auf der einen Seite scheiterte Christoph Ivanitsch aus kurzer Distanz an Goalie Christopher Effenberger, auf der anderen schoss Michael Wimmer einen Freistoß am Tor vorbei. Bereits in Minute 13 verkürzten die Gäste auf 2:1, Tiago Antony Narciso De Lima traf per Freistoß aus 20 Metern genau ins Kreuzeck.

In der verbleibenden halben Stunde hatte Wimmer noch nach einem Pressball mit Janak die Chance aufs 2:4, wobei der Ball am Tor vorbeiging. Kreuttal brachte für die Offensive unter Anderem Daniel Tuchny, der per Kopf noch eine gute Gelegenheit aufs 3:3 vergab. Der Ausgleich war den Heimischen aber nicht mehr vergönnt. „Wir hatten dann schon Chancen, aber wurden nicht so zwingend. Wir haben alles probiert“, so Klaus. headtopics.com

