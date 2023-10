Dank KI: Letztes 'neues' Lied der Beatles erscheint am 2. November

im Sommer ein letztes"neues" Lied der Beatles angekündigt. Am Donnerstag wurde offiziell bekanntgegeben, dass der Song"Now And Then" am 2. November erscheint. Basierend auf einem Demo vondessen Stimme dank modernster KI-Technik von sämtlichen Nebengeräuschen befreit wurde, haben McCartney und Ringo Starr den Track fertiggestellt. Elektrische und akustische Gitarren von George Harrison stammen von 1995.

Die Single kommt digital und auf Vinyl in den Handel. Am 10. November folgen um insgesamt 21 Songs erweiterte Neuauflagen der Werkschauen"1962-1966" ("The Red Album") und"1967-1970" ("The Blue Album") von 1973, die für viele der Einstieg in die Welt der Beatles. Auf beiden Alben (CD und Vinyl) zusammen sind nun 75 Titel vertreten - von der ersten Single"Love Me Do" bis zum finalen"Now And Then".

