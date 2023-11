Daniel Pichler, der Rückkehrer und sein Spiel des Jahres

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

aniel Pichler wurde mit Scheiblingkirchen Meister, im Sommer verließ er das Pittentalstadion Richtung Gloggnitz. Ein Derby ist immer etwas besonderes — für einen Gloggnitz-Kicker hat diese Partie aber einen ganz besonderen Stellenwert: Daniel Pichler, der erst im Sommer von Scheiblingkirchen nach Gloggnitz wechselte. „Für mich sicher das Spiel des Jahres“, räumt Pichler dem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub einen besonderen Stellenwert ein. Dem USV ist er im Herzen noch immer verbunden.

Er erwartet gegen Scheibling' eine ganz schwere Partie. „Das wird sicher kein Selbstläufer, Scheibling' hat besonders in Derbys immer wieder starke Leistungen gebracht, auch wenn es davor vielleicht nicht so gut gelaufen ist.“ Mit den Scheiblingkirchen-Kickern rund um Steiner, Reichardt, Kürner, Haller, Ressler geht Pichler diese Woche sogar noch Essen. „Wir sind weiterhin freundschaftlich verbunden geblieben. headtopics.com

