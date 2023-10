Dagestan: Antijüdischer Mob stürmte Flughafen

Nachdem bereits am Samstag eine antisemitische Menschenmenge ein Hotel belagert hatte, stürmte am Sonntagabend ein aufgebrachter Mob den Flughafen von Machatschkala. Hintergrund war ein aus Tel Aviv kommendes Flugzeug.Bei dem Passagierflugzeug, das um 19.00 Uhr Ortszeit auf dem Flughafen landete, handelte es sich nach Angaben des Flugtrackingdienstes Flightradar um einen Transitflug der russischen Airline Red Wings, der um 21.00 Uhr nach Moskau weiterfliegen sollte.

Die Angreifer stürmten laut Medienberichten sowohl auf das Rollfeld als auch auf das Dach des Flughafens. Auf Telegram veröffentlichte Videos zeigten, wie Männer Zäune durchbrachen, Türen im Terminal eintraten und versuchten, Autos beim Verlassen des Flughafens zu kontrollieren.Bei der Erstürmung habe es „Verletzte gegeben, die medizinische Hilfe bekommen“, erklärte am Abend das Gesundheitsministerium.

Dagestans Gouverneur Sergej Melikow kündigte seinerseits an, dass all jene, die sich am Sturm auf den Flughafen beteiligt hatten, bestraft werden sollten. „Alle Einwohner Dagestans fühlen mit dem Leid der Opfer des Handelns verwerflicher Menschen und Politiker und beten für Frieden in Palästina“, schrieb er auf Telegram: „Aber was auf unserem Flughafen passiert ist, ist unerhört und muss von den Strafverfolgungsbehörden geahndet werden. headtopics.com

Melikow rief die Bevölkerung zudem auf, sich nicht von Extremisten aufstacheln zu lassen, die die Lage destabilisieren wollten. „Der Antisemitismus hat keinen Platz im multiethnischen Nordkaukasus“, versicherte Melikow, der gleichzeitig sagte: „Wegen der Fakes, die von unseren Feinden verbreitet werden, waren einige noch ganz junge Leute drauf und dran, die Gesetze zu verletzen.

In der nordkaukasischen Teilrepublik Kabardino-Balkarien wurden, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA zuletzt berichtete, in der Stadt Naltschik neben einem jüdischen Kulturzentrum in Bau Reifen angezündet. Das Gebäude wurde nach Angaben der Sicherheitsbehörden mit extremistischen Losungen beschmiert. Fotos zufolge stand dort „Tod den Juden“.Israel rief nach dem Vorfall auf Dagestans Hauptstadtflughafen zum Schutz aller israelischen Staatsbürger auf. headtopics.com

