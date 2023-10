Dachstein: Seilbahn-Gondeln blieben mit Passagieren stecken

(Bezirk Gmunden) nach einer automatischen Abschaltung auf halber Strecke in der Luft hängen geblieben. Zunächst wurde eine Gondel, die mit zwei Passagieren besetzt war, evakuiert.

Die 18 Insassen der zweiten Kabine, die sich plötzlich nicht mehr weiterbewegte, wurden bis kurz vor 17 Uhr abgeseilt.beteiligt. Die Seilbahn-Holding bestätigte, dass die betroffenen Gäste wohlbehalten und gemeinsam mit Mitarbeitern der Seilbahn in der Bergstation angekommen seien.Shuttledienst zur Bergstation

Grazer Räuber attackierte Opfer mit Pfefferspray, Jugendliche schritten einDie Jugendliche nahmen dem Täter das geraubte Mobiltelefon wieder ab. Der Verdächtige entkam, eine Fahndung blieb erfolglos. Weiterlesen ⮕

Bayern: Ehepaar reagiert bei Spülmaschinenbrand in Wohnung in München vorbildlichMÜNCHEN (BAYERN): Eine Spülmaschine ist am Samstagabend, 28. Oktober 2023, in München-Laim (Agnes-Bernauer-Straße) in Brand geraten. Das Ehepaar reagierte vorbildlich und blieb unverletzt. Die beiden in der Wohnung lebenden Eheleute bemerkten, dass ihre Spülmaschine in Brand geraten war. Weiterlesen ⮕

