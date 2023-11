D: Zwei Rauchgasverletzte und ausgebrannte Küche bei Feuer in Frankenthal

Gegen 05:20 Uhr war die Feuerwehr Frankenthal mit dem Stichwort Wohnungsbrand in die Platanenstraße in Frankenthal alarmiert worden. Bei Eintreffen des Löschzuges hatten die beiden Bewohner das Haus bereits verlassen und zuvor selbst noch die Tür zu der brennenden Küche geschlossen. Hierdurch wurde eine weitere Rauchausbreitung auf das gesamte Einfamilienhaus verhindert.

Der Küchenraum, sowie die übrigen Räumlichkeiten wurden mittels Lüftungsgeräten rauchfrei geblasen. Die beiden Bewohner wurden mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Durch den Bereitschaftsdienst Strom und Gas der Stadtwerke wurden die nach einem Brandereignis notwendigen Maßnahmen getroffen.

Die Feuerwehr Frankenthal war mit 25 Kräften und 7 Fahrzeugen vor Ort im Einsatz, ebenso der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen, sowie der Bereitschaftsdienst Gas und Strom der Stadtwerke Frankenthal und die Polizeiinspektion Frankenthal mit zwei Streifenbesatzungen. headtopics.com

