D: Wohnungsbrand in Iserlohn Mitte → Person von Feuerwehr gerettet

Die Löschgruppe Stadtmitte war mit der Berufsfeuerwehr eintreffend und direkt wurden zwei Trupps unter Atemschutz in die Wohnung zur Menschenrettung vor geschickt, da noch eine Person vermisst war. Ein in der Brandwohnung aufgefundener Patient wurde von den ersten beiden Trupps gerettet und notärztlich versorgt.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde der Patient in eine Spezialklinik nach Düsseldorf gebracht. Das Feuer selber konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Weitere Atemschutztrupps übernahmen noch die Nachlöscharbeiten. Nach etwa 2 Stunden konnte die Einsatzstelle an die Löschgruppe Stadtmitte zur Brandwache übergeben werden.

Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr, Rettungsdienst und den Löschgruppen Stadtmitte, Bremke, Obergrüne und Untergrüne im Einsatz. Die Löschgruppen Letmathe und Oestrich waren zur Wachbesetzung an der Dortmunder Straße. headtopics.com

Ein First Responder Einsatz musste von der Wachbesetzung abgearbeitet werden. Die Brändströmstraße war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt.

