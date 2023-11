D: Pkw prallt bei Höhn frontal gegen Baum → Fahrerin und Beifahrer werden schwer verletzt

Die Fahrerin und der Beifahrer befanden sich noch im verunfallten Fahrzeug. Umgehend wurde durch die Feuerwehren die Unfallstelle weiträumig abgesperrt und der Brandschutz sichergestellt. Weiterhin unterstützten die Wehrleute den Rettungsdienst bei der Befreiung der beiden Insassen. Aufgrund der Einsatzlage alarmierte die Integrierte Leitstelle Montabaur zudem zwei Rettungswagen, einen Krankentransportwagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie einen Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle.

Die ebenfalls schwer verletzte Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen unter Notarztbegleitung in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung transportiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Eingesetzte Feuerwehren: FEZ Westerburg, FF Höhn, FF Oellingen, FF Neuhochstein, FF Schönberg, Wehrleitung VG Westerburg, Presseteam FF VG Westerburg Weitere Hilfsorganisationen: Polizei, Notarzt Hachenburg, Rettungswagen Westerburg, Rettungswagen und Krankentransportwagen Rennerod, Rettungshubschrauber Christoph 23 Koblenz headtopics.com

