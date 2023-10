D: Pkw-Kreuzungsunfall in Essen: eingeschlossene Person, technische Rettung notwendig

Sofort wurden zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehren und Rettungsdienst zur Unfallstelle entsandt.

Die erst eintreffenden Einsatzkräfte bestätigten diese Meldung. Vor Ort war es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Dabei wurde der Fahrer eines silbernen Kombis der Marke Ford verletzt in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Nach der Sichtung durch den Rettungsdienst wurde entschieden, dass eine technische Rettung mit hydraulischen Rettungsgeräten notwendig ist, um den Fahrer schonend aus seinem Fahrzeug zu befreien.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst erfolgte ein Transport mit notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus. Auch der Fahrer des zweiten Fahrzeuges wurde leicht verletzt, konnte jedoch sein Fahrzeug eigenständig verlassen und ist durch einen weiteren Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert worden. Im Bereich der Einsatzstelle kam es für die Dauer des Einsatzes zu Verkehrsbehinderungen. headtopics.com

Was die Ursache des schweren Verkehrsunfalls war, wird nun durch die Polizei ermittelt. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug, dem schweren Hilfeleistungszug, dem Führungsdienst, der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Mitte, sowie zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug für rund eine Stunde im Einsatz.

