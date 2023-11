D: Pkw-Kleintransporter-Zusammenstoß in Bottrop → eine Person eingeklemmt

Während der Pkw-Fahrer sein Fahrzeug mit leichten Verletzungen selbstständig verlassen konnte, wurde der Fahrer des Kleintransporters durch die Wucht des Aufpralls in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Beim Eintreffen des Hilfeleistungszugs der Feuerwehr Bottrop wurden die Verletzten durch mehrere Ersthelfer betreut.

Die Einsatzkräfte entfernten am Kleintransporter zunächst die Beifahrertür und die Windschutzscheibe, um dem Rettungsdienst einen Zugang zur Erstversorgung des Patienten zu schaffen. Anschließend versuchten die Einsatzkräfte mit hydraulischen Rettungsgeräten die eingeklemmten Beine des Patienten zu befreien. Dies gestaltete sich zunächst schwierig, da durch den Aufprall beide Fahrzeuge ineinander verkeilt waren.

Mit einem hydraulischen Rettungszylinder gelang es schlussendlich, das Armaturenbrett des Kleintransporters vom Patienten wegzudrücken, so dass er nach ca. 25 Minuten aus dem Fahrzeug befreit werden konnte. Er wurde zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus transportiert. Der Pkw-Fahrer wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. headtopics.com

Die Straße Im Gewerbepark war während der Rettungs- und Aufräumarbeiten für ca. eine Stunde komplett gesperrt. Insgesamt waren 35 Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Altstadt im Einsatz. Gegen 17:45 Uhr konnten die letzten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Einsatzstelle verlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Bayern: Eingeschlossenen Lenker nach Pkw-Straßenbahn-Zusammenstoß in München befreitMÜNCHEN (BAYERN): Ein 68-Jähriger ist am frühen Abend des 29. Oktober 2023 in der Westendstraße in München beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn leicht verletzt worden. Die Feuerwehr befreite ihn mit technischen Geräten aus seinem Fahrzeug. Weiterlesen ⮕

Perez scheidet nach Zusammenstoß mit Leclerc ausRed-Bull-Pilot Sergio Perez scheidet nach einem Zusammenstoß mit Charles Leclerc in seinem Heimrennen aus. Teamkollege Max Verstappen holt erneut den ersten Platz. Weiterlesen ⮕

Nö: Schonende Patienrettung mit Rettungsboa und Spineboard nach Pkw-Unfall in WeistrachWEISTRACH (NÖ): Am Sonntag, den 29. Oktober 2023, wurde die Freiw. Feuerwehr Weistrach um 13:43 Uhr zum zweiten Einsatz an diesem Tag gerufen. Auf der LH 85 im Bereich des GH Hader verlor ein Pensionist die Kontrolle über seinen Elektro Kia. Weiterlesen ⮕

25-jähriger Motorradfahrer in Pinswang über Pkw geschleudert und verletztZu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Sonntagnachmittag in Pinswang in der Gemeinde Reutte. Weiterlesen ⮕

Sbg: Pkw fährt in Salzburg auf Pferdekutsche auf → 23-Jährige verletztSALZBURG: Am Abend des 29. Oktober 2023 ereignete sich in der Linzer Bundesstraße in Salzburg ein schwerer Verkehrsunfall mit einer Pferdekutsche. Weiterlesen ⮕

D: Pkw-Kreuzungsunfall in Essen: eingeschlossene Person, technische Rettung notwendigESSEN (DEUTSCHLAND): Am Sonntagabend, 29. Oktober 2023, um 18:12 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Essen über Notruf ein schwerer Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung Altenessener Straße/ Wilhelm-Nieswandt-Allee/ Stauderstraße gemeldet. Weiterlesen ⮕