D: Mehrere Tote bei Gerüsteinsturz in Fahrstuhlschacht in der Hafencity in Hamburg

HAMBURG (DEUTSCHLAND): Ein folgenschwerer Unfall auf einer Baustelle ereignete sich am Vormittag, des Montag, 30. Oktober 2023, in Hamburg.

Mehrere deutsche Medien berichten, dass auf einer Baustelle für das Überseequartier in der Hafencity ein Gerüst in einen Fahrstuhlschacht gestürzt sein soll. Mehrere Arbeiten fielen daraufhin über acht Stockwerke in die Tiefe. Die alarmierte Feuerwehr Hamburg und das Technische Hilfswerk sind zur Bergung bzw. Rettung von Opfern alarmiert worden und mit schwerem Gerät angerückt.

Laut einem Feuerwehrsprecher ist der Einsatz auf der Baustelle auch für die Feuerwehrleute lebensgefährlich. Die Baustelle wurde komplett evakuiert – Hunderte Bauarbeiter wurden nach Hause geschickt. Das Überseequartier ist eine der größten Baustellen Hamburgs. Dort entstehen eine Einkaufspassage, Gastronomie, Büros und Hotels. headtopics.com

Mindestens vier Tote Mindestens vier Menschen sind bei dem Unglück laut Informationen von 11.50 Uhr getötet worden – in ersten Berichten war von fünf Getöteten die Rede. Eine bislang noch nicht bekannte Anzahl an Arbeitern wurde unterschiedlich schwer verletzt. Per 11.30 Uhr waren die Einsatzkräfte auch noch mit der Suche nach Vermissten beschäftigt.

