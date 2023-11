D: Kind unter Pkw eingeklemmt & Personenzug rammt in Konstanz Pkw auf Bahnübergang

Die Einsatzzentrale der Feuerwehr Konstanz alarmierte die hauptamtlichen Kräfte, die Abteilung Litzelstetten sowie die Technische Hilfeleistung Komponente der Abteilung Petershausen. Die ersten Einsatzkräfte übernahmen die Versorgung und Betreuung des verletzen Kindes sowie der Unfallbeteiligten. Nachdem das Fahrzeug stabilisiert war, konnte die Rettung mittels Hebekissen eingeleitet werden.

Aufgrund der Verletzungen wurde dann aber entschieden, dass Kind mit dem Rettungswagen in eine Klinik zu verbringen, sodass kein Hubschrauber zum Einsatz kommen musste. Nachdem das Kind befreit war übernahm die Abteilung Litzelstetten das Ausleuchten für die Sachverständigen der Polizei.

Pkw kollidiert mit Personenzug Während des Einsatzes in Litzelstetten wurde der Einsatzzentrale ein weiterer Unfall in der Konstanzer Riedstraße gemeldet. Dort war ein Personenzug mit einem Pkw auf dem Bahnübergang frontal zusammengestoßen. Zu diesem Einsatz wurde die Abteilung Wollmatingen, die hauptamtliche Wache und ebenfalls die Technische Hilfeleistung Komponente der Abteilung Petershausen alarmiert. Vor Ort bestätigte sich das Meldebild. headtopics.com

Der Pkw-Fahrer hatte kurz vor dem Zusammenstoß das Fahrzeug verlassen, sodass dieser unverletzt blieb. Im Zug befanden sich 80 Fahrgäste. Der Zug konnte, nachdem die Freigabe der Bahn für die Gleisanlage vorlag, durch Kräfte des Rettungsdienstes, der Bundespolizei und der Feuerwehr auf verletzte Personen kontrolliert werden. Bei dem Aufprall wurden keine Passagiere und auch das Bahnpersonal nicht verletzt.

Die Feuerwehr sperrte die Einsatzstelle ab. Mit Scheinwerfern leuchteten die Einsatzkräfte die Unfallstelle und den Bahnhof großflächig aus und bereiteten die Evakuierung des Zuges vor. Dazu wurde von den Stadtwerken Konstanz ein Gelenkbus organisiert. Dieser verbrachte die evakuierten Fahrgäste an den Hauptbahnhof. Parallel wurden die auslaufenden Betriebsstoffe des verunfallten Pkws aufgenommen und die Unfallstelle für die polizeilichen Ermittlungen ausgeleuchtet. headtopics.com

