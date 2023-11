D: Halloween-Abend sorgt für einige Kleinbrand-Einsätze in Hannover

Seit 18:00 Uhr sind Einsatzkräfte der Feuerwehr Hannover im Stadtgebiet unterwegs, um überwiegend brennende Müllcontainer zu löschen. Bislang brannten ein Container im Stadtteil Davenstedt, zwei in Ricklingen und einer in Oberricklingen, einer in der List, einer in Bothfeld und sechs Abfallbehälter in den Stadtteilen Sahlkamp und Groß-Buchholz.

Feuerwehrleute der Ortsfeuerwehren Buchholz und Ricklingen unterstützen hierbei die hauptberuflichen Einsatzkräfte. Die Brände konnten allesamt schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude oder Fahrzeuge konnte so verhindert werden. Die Schadenhöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen im höheren vierstelligen Bereich.

Verletzt wurde bisher niemand. Hinzu kommt aktuell ein brennender Motorroller im Stadtteil Mühlenberg.

