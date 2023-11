D: Großbrand in Feuerwehrzentrale in Werin: Über 3 Mio. Euro Schaden, mindestens 15 Fahrzeuge vernichtet

Landrat Tino Schomann (CDU) bezifferte gegenüber dem NDR den entstandenen Sachschaden vorläufig auf mehr als drei Millionen Euro. “Der Brand ist wirklich eine Katastrophe.

Das größte Problem wird die Wiederbeschaffung der Fahrzeuge sein”, sagte Schomann, nachdem er sich vor Ort ein Bild von der Lage gemacht hatte. Innenminister Christian Pegel (SPD) sagte Hilfe zu. Die Landesregierung werde den Landkreis nicht allein lassen, versicherte Pegel laut einer Mitteilung.

Lange Lieferzeiten für neue Löschfahrzeuge Am Mittwochmorgen war nach Angaben der Polizei in einem Gebäudekomplex mit 13 Garagen ein Brand ausgebrochen. Demnach waren dort Feuerwehrfahrzeuge und Fahrzeuge des Katastrophenschutzes abgestellt, die in besonderen Notfällen oder bei der Ausbildung zum Einsatz kommen. Nach Angaben des Landkreises sind 15 Fahrzeuge und drei Spezialanhänger durch die Flammen zerstört worden. headtopics.com

Brandursache vorerst unklar An der Brandbekämpfung waren Feuerwehren aus Warin und umliegenden Orten beteiligt. Zur Brandursache gab es zunächst keine Angaben. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Nach Angaben von Landesbrandmeister Hannes Müller stellt die Vernichtung von Löschfahrzeugen einen großen und schmerzhaften Verlust dar.

Sonderanfertigungen und Unikate Florian Haug, Leiter des Brand- und Katastrophenschutzes im Landkreis Nordwestmecklenburg, erklärte bei NDR MV Live, vor allem bei Einsätzen im Bevölkerungsschutz, wenn beispielsweise Menschen in Notunterkünften untergebracht werden müssen, sei man nun auf Hilfe von Außen angewiesen. “Gewisse Fähigkeiten, die wir hatten, stehen uns nicht mehr zur Verfügung. Da werden uns andere Landkreise helfen müssen”, sagte Haug. headtopics.com

