D: 2. Alarm in Stuttgart → brennender Müllschuppen, Brandausbreitung auf Wohngebäude abgewehrt

Die Leitstelle alarmierte sofort zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, mehrere Sonderfahrzeuge sowie die Freiwillige Feuerwehr.

Der zuerst eintreffende Löschzug der Feuerwache 1 Süd erkannte einen größeren Müllschuppen, der in voller Ausdehnung brannte. Das Feuer drohte bereits auf das benachbarte Gebäude sowie zwei Pkw überzugreifen. Mehrere Fensterscheiben waren bereits durch die Hitze zerstört und Rauch hatte sich im Gebäude ausgebreitet.

Durch einen zielgerichteten Löschangriff konnte die Brandausbreitung verhindert und der Brand gelöscht werden. Das leerstehende Gebäude wurde belüftet. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf 75.000 EUR geschätzt. headtopics.com

Nach Baustopp des Elbtowers :Benkos Signa stoppt auch Millionenprojekt in Stuttgart2300 Quadratmeter für den Handel und 5000 Quadratmeter Büroflächen: Die Signa-Gruppe des Tiroler Investors Rene Benko lässt Bauarbeiten am alten Sportarena-Areal in Stuttgart stoppen. Weiterlesen ⮕

Planungstopp in Stuttgart nach Problemen in HamburgBei den Signa-Großbaustellen in Wien, Bozen und Basel soll es offenbar keineProbleme geben. Signa reagierte bisher nicht auf Anfragen. Weiterlesen ⮕

Sturm, Starkregen und Schnee-Alarm bis in die TälerHeftige Unwetter in Kärnten waren nur der Vorgeschmack. Am Mittwoch bleibt es noch ruhig, dann kommen Starkregen, Sturm und Schnee über Österreich. Weiterlesen ⮕

CO2-Alarm in Hörbranzer WohnhausEinsatz nach Auslösen eines CO2-Melders in der Fronhofer Straße. Weiterlesen ⮕

CO2-Melder löst Alarm in Wohnhaus ausIn einem Wohnhaus in der Fronhofer Straße in Hörbranz wurde Alarm ausgelöst, nachdem ein CO2-Melder angeschlagen hatte. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurden vom Roten Kreuz betreut. Die Feuerwehr Hörbranz und Dornbirn waren mit insgesamt etwa 20 Einsatzkräften vor Ort und entlüfteten das Wohnhaus, um die Gefahr zu beseitigen. Weiterlesen ⮕

Alarm zu einer Personenrettung in Aschach an der DonauIn Aschach an der Donau (Bezirk Eferding) gab es Dienstagfrüh einen Alarm zu einer Personenrettung. Weiterlesen ⮕